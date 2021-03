Kaoutar et sa fille Nour forment l'un des binômes de la quatorzième saison de Pékin Express. — Patrick ROBERT/M6

Le cinquième épisode de Pékin Express, diffusée mardi sur M6, s’est conclu par l’élimination du binôme composé de Kaoutar et sa fille Nour.

Les deux femmes avaient remporté les deux premières étapes, en Ouganda, avant que le tournage soit suspendu en raison de la crise sanitaire.

« Aux difficultés physiques et morales s’ajoutaient la difficulté du pays et des conditions », déplorent les deux femmes qui expliquent avoir subi du racisme lors de leur passage en Grèce.

Elles étaient deux sérieuses compétitrices aux personnalités très attachantes. Kaoutar et Nour avaient gagné les deux premières étapes de cette quatorzième saison de Pékin Express en Ouganda, soit deux amulettes d’un montant de 10.000 euros chacune. Hélas, à la reprise de la course en Grèce, après une interruption du tournage en raison de la crise sanitaire, le binôme mère-fille a enchaîné les déconvenues. Sauvées de justesse lors de l’étape 4 non éliminatoire, les deux Essonniennes se sont inclinées dans le duel final de la cinquième émission diffusée ce mardi sur M6.

Pour 20 Minutes Kaoutar et Nour reviennent sur les douloureuses conditions dans lesquelles, en plein deuil de leur père et grand-père, elles ont repris la course.

Entre l’Ouganda et la Grèce, la chance semble vous avoir laissée. L’interruption du tournage vous a coupées dans votre dynamique ?

Kaoutar : Je pense que la chance est partie quand mon père est parti aussi, on peut dire ça comme ça. On s’est beaucoup demandé s’il fallait qu’on reparte ou non. Il n’y avait que dix jours qui séparaient le jour du départ du jour de l’enterrement de mon papa. On a décidé de retourner dans l’aventure pour lui rendre hommage, c’était important pour nous de pouvoir continuer à parler de lui.

Nour : Il était tellement fier qu’on fasse l’émission.

K. : Et puis on est arrivées en plein Covid et alors que la Grèce était en conflit avec la Turquie, donc les gens avaient peur. Aux difficultés physiques et morales s’ajoutaient la difficulté du pays et des conditions.

On a pu voir une séquence très forte durant laquelle vous donnez un cours de danse orientale à un homme qui vous rappelait votre père et grand-père. C’est le moment le plus fort de votre aventure ?

N. : Le moment avec les enfants à l’école en Ouganda m’a marquée aussi, mais avec cet homme, c’était le moment le plus émouvant.

K. : On avait eu pas mal de difficultés à trouver un logement ce soir-là. Au début, ce couple avait peur, lui avait 84 ans et sa femme 82 ans, donc ils étaient à risque. Le fait d’accepter de nous accueillir et de nous laisser passer la nuit chez eux, même si ce n’était que dans leur jardin, c’est beaucoup pour nous. D’autant plus connaissant notre effet dans le pays. On peut dire qu’il y avait beaucoup de racisme par rapport à nous.

N. : La famille chez qui on a dormi nous a dit que les Grecs, en ce moment, à cause du conflit greco-turc, avaient un problème avec tout ce qui est Maghrébins et Arabes. On a reçu beaucoup d’insultes, de remarques, de reproches. On nous a menacées d’appeler la police à plusieurs reprises.

Vous avez choisi de donner vos amulettes à Jonathan et Aurore. De ce qui a été montré dans les épisodes précédents, vous ne sembliez pourtant pas particulièrement proche de ce couple…

K. : On leur a donné nos amulettes car lors d’une étape en Ouganda, alors qu’ils avaient remporté l’immunité, ils nous ont gentiment donné leur voiture parce qu’on était en possession du drapeau noir [qui pénalise un binôme en le rétrogradant d’une place à l’arrivée]. Vu qu’ils avaient eu ce geste, on s’était dit qu’on ferait un geste envers eux pour exprimer notre gratitude. On a qu’une parole. On sait reconnaître la gentillesse des gens. Et puis Aurore a ce mal-être de ne pas avoir d’enfant. On a beaucoup échangé avec elle. Je me disais que c’était peut-être aussi un soutien… On les aimait beaucoup, leur façon d’être, leur personnalité, leur naturel.

Votre participation a-t-elle changé votre relation mère/fille ?

K. : Elle a apporté un plus, mais elle ne l’a pas changée. On s’aime autant. Nour est mon bébé, ma fille, ma grande. Je suis contente d’avoir partagé avec elle cette aventure qui nous a peut-être ouvert les yeux sur pas mal de choses.

N. : Je savais ma mère très forte mentalement, mais je l’ai découverte combative. Elle était impressionnante. A un moment, elle s’est blessée en chutant et malgré tout elle a continué à se battre à l’étape d’après. C’est très révélateur des personnalités. On se surpasse.

K. : Moi, j’étais déjà fière de ma fille. Je le suis toujours autant. Je me suis rendu compte qu’elle a grandi, et qu’elle devient une femme. C’est une battante, une copie de moi en bonne et due forme (rires).