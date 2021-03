Michel Drucker annonce son retour à l'antenne dans un spot diffusé sur France 2 en mars 2021. — Capture d'écran France 2

« La télé, c’est comme le vélo : ça ne s’oublie pas ! » Michel Drucker a claironné son retour sur France 2 à travers une bande annonce​ révélée ce dimanche soir. L’animateur reprendra les rênes de Vivement dimanche ce 28 mars à 15h05.

Michel Drucker avait dû se retirer de l’antenne après avoir subi une importante opération cardiaque. La figure du service public n’avait ainsi pas pu être au rendez-vous de la grille de la rentrée. « Ça a été une succession de catastrophes, j’ai passé pratiquement six mois KO, avec des hauts et des bas », a-t-il expliqué ce lundi au micro d’Europe 1.

« J’avais perdu près de 12 kg »

Et d’ajouter : « Maintenant, ça va, j’ai remonté la pente. Je me suis accroché. J’avais perdu près de 12 kg. J’espère que les téléspectateurs ne vont pas me trouver trop changé dimanche ! »

Dans la bande-annonce diffusée sur la deuxième chaîne, on voit l’animateur se remettre littéralement en selle, sur un vélo d’appartement, « et pas un électrique ! », au rythme d’une version instrumentale de L’envie de Johnny Hallyday.