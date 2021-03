Le Brief Télé : À quoi s'attendre pour l'épisode 2 de « Koh-Lanta : Les armes secrètes » ? — 20 Minutes

Jamais la trahison ne sera aussi belle que cette année dans Koh-Lanta. Grâce aux armes secrètes, la vingtième saison classique du jeu de TF1 rentre encore dans une nouvelle dimension, axée davantage sur la stratégie, tout en faisant la part belle aux épreuves dont l’issue sera presque toujours incertaine. Sans aucun doute, la nouvelle phrase prononcée par Denis Brogniart lors des conseils, « est-ce que quelqu’un ce soir souhaite utiliser une arme secrète ? », pourra tout bouleverser.

Après un lancement tonitruant la semaine dernière, les candidates et candidats de cette édition vont pouvoir faire plus ample connaissance grâce à l’épreuve des radeaux qui les attend. L’occasion de nouer une vraie relation de groupe, ou bien au contraire, de faire jaillir les individualités de chacun. Mais le grand mystère de ce deuxième épisode des Armes secrètes, c’est le renfort qui viendra épauler une tribu. On en parle dans le Brief Télé spécial Koh-Lanta !