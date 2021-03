VOUS INTERVIEWEZ Flavie Péan et Simon Ehrlacher sont au cœur de l’une des intrigues de « Plus belle la vie » en ce moment. Tous les deux répondront à vos questions ce jeudi à 13 heures sur notre compte Instagram

Simon Ehrlacher et Flavie Péan répondront à vos questions en direct ce jeudi — Capture d'écran/France 3

Il y a environ deux mois, un mystérieux médecin débarquait dans Plus Belle La Vie. Lui-même hospitalisé, le Dr Vidal a su se mettre tout le monde dans la poche grâce à ses diagnostics toujours pertinents, même s’il n’était pas sollicité ! Mais c’est sa rencontre avec Victoire qui va bouleverser le cours de sa vie. Au fil des jours, tous les deux vont s’apprivoiser jusqu’à l’acte charnel.

Ce qui ressemblait à une amourette passagère il y a quelques semaines n’a plus les mêmes traits aujourd’hui. Romain Vidal, pourtant marié et installé à Paris, va poser ses valises au Mistral. De façon définitive ? Que signifie cette arrivée dans le quartier pour le couple que forment Victoire et Sacha ?

Flavie Péan, qui joue le personnage de Victoire, et Simon Ehrlacher, qui se glisse dans la peau du Dr Vidal, incarnent en ce moment l’une des intrigues de Plus belle la vie. 20 Minutes se rendra dans les studios de la série ce jeudi et diffusera un InstaLive en direct depuis la place du Mistral.

Si vous voulez en savoir plus sur leur carrière, sur leur personnage, ou même sur la série en général et leurs futurs projets, c’est le moment ! Tous les deux seront en InstaLive jeudi à 13 heures sur le compte de 20 Minutes. Flavie Péan et Simon Ehrlacher répondront aux questions que vous leur aurez posées dans le questionnaire ci-dessous.