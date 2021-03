Le logo de la nouvelle saison des « Vacances des Anges » — Capture d'écran/YouTube

Vous n’avez pas pris le temps de lire les pages « Télévision » de 20 Minutes cette semaine ?

Instant zapping, chiffres marquants, infos coulisses, on vous fait le récap de la semaine du 8 mars 2021.

Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes et, surtout, son incroyable rédaction de la rubrique « Rétro » (composée d’une personne) scrute tout ce qu’il passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les ados se servent pour regarder YouTube… Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Entre This is us et Je te promets, le match des audiences a rapidement été plié, et c’est la version française qui l’emporte haut la main. Diffusé sur 6ter puis sur M6, le show américain n’a jamais séduit plus de deux millions de personnes en moyenne en France. La série diffusée sur TF1, elle, a conquis quatre millions de fans en moyenne pour ses douze épisodes, selon le calcul de Puremédias. En incluant le replay, Je te promets devrait compter sur un petit million de fidèles supplémentaire. De quoi faire une saison 2 pour en savoir plus sur la mort de Paul ?

L’instant zapping

« Je trouve qu’il y a un peu une épidémie de transgenres ». La phrase a vivement fait réagir les téléspectateurs et téléspectatrices devant leur poste de télé mercredi. L’historienne Elisabeth Roudinesco était invitée sur le plateau de Quotidien pour présenter son livre à propos des « dérives identitaires ». Après avoir parlé des personnes racisées, elle s’est employée à aborder la question du genre. « Il n’y a pas un troisième sexe. Il y a une bisexualité. Il y a un genre différent. Le transgenre a été inventé à partir de gens qui ont des problèmes avec cette identité. Il ne faut pas les discriminer, ça existe, mais je trouve qu’il y a un peu une épidémie de transgenres. Il y en a beaucoup trop », a-t-elle lancé.

TW transphobie



"Il y a une épidémie de transgenres", déclare Elisabeth Roudinesco sur @Qofficiel. pic.twitter.com/9WiQTpbxEA — Le coin des LGBT+ (@lecoindeslgbt) March 10, 2021

Suite à la diffusion de ces propos, trois députés ont décidé de les signaler au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. « La loi prévoit que les diffuseurs doivent s’assurer que les programmes ne contiennent pas d’incitation à la haine en raison de l’identité de genre », a réagi le député de Charente-Maritime Raphaël Gérard sur Twitter.

L’info flash

Les matinées de France 2 changeront-elles de visage ? C’est ce que laisse entendre Le Parisien qui affirme que la place de Laurent Bignolas est en danger dans Télématin. « Ah bon, Télématin, c’est fini pour moi ? Vous me l’apprenez ! », a-t-il répondu à nos confrères. Selon leurs informations, la chaîne publique désirerait lancer une nouvelle formule avec un nouveau décor. Pour l’heure, France Télévisions n’a pas souhaité commenter la nouvelle.

Les infos « pop-corn »

Attention, embouteillage de téléréalité à prévoir ! À partir du 29 mars, NRJ12 proposera la quatrième saison des Vacances des Anges. L’occasion de revoir Greg Basso ( alias Greg le millionnaire pour les intimes) en tant que porte-parole du propriétaire de la villa des candidats et candidates. L’émission devra se faire une place à côté de deux autres programmes concurrents : La villa des cœurs brisés sur TFX et Les Marseillais à Dubaï sur W9.

Jean-Pierre Pernaut n’est plus à la tête du 13 Heures de TF1 mais les grands rendez-vous attendus du public lui survivent. Lundi sera lancée la onzième édition de l’opération « SOS Villages » grâce à Marie-Sophie Lacarrau, aidée par Dominique Lagrou-Sempère. Au total, 9.516 initiatives de cession ou de création de commerces en région sont en ligne sur le site dédié.

Mais quand la quatrième saison de Munch sera-t-elle diffusée sur TF1 ? Eh bien ce n’est pas prévu pour tout de suite ! Alors que la précédente édition avait été proposée en début d’année dernière, il faudra encore patienter un bon moment avant de retrouver Isabelle Nanty dans sa robe d’avocate. La chaîne a annoncé que le tournage de la série venait de débuter en région parisienne. Il devrait prendre fin le 18 juin prochain.