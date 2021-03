Louane raconte comment Grand Corps Malade l’a fait flipper

CONTACT Louane et Grand Corps Malade sont revenus dans « C à vous » ce mardi sur la genèse de leur duo « Derrière le brouillard »

Louane et Grand Corps Malade aux NRJ Music Awards en 2020. — GHNASSIA ANTHONY/SIPA

Un premier contact cocasse ! Grand Corps Malade et Louane étaient les invités d’Anne-Elisabeth Lemoine dans C à Vous sur France 5 ce mardi, afin de faire la promotion de leur duo Derrière le brouillard. Avant de se mettre au micro pour chanter leur nouveau titre, les deux artistes ont été invités à raconter la genèse du morceau. « On raconte la vérité ? », a lancé Louane. Autorisée à « tout raconter » par son complice, la chanteuse a raconté leur premier échange au téléphone.

« Il m’a appelée et je n’avais pas son numéro, raconte Louane. Il a une voix particulière, j’ai entendu “allo Louane”, j’ai paniqué, j’ai raccroché. » « Genre il vous a fait peur, c’est un psychopathe ? », a ri Anne-Elisabeth Lemoine. Et Grand Corps Malade d’insister : « Elle a cru qu’il y avait quelqu’un en bas de chez elle. »

« Ouais vraiment, c’est ultra-flippant »

Et Louane d’expliquer : « Ouais vraiment, c’est ultra-flippant. C’est rare de rencontrer un homme avec une voix aussi grave et je n’avais pas son numéro. » Grand Corps Malade lui a du coup envoyé un texto avec son nom. « Si j’étais resté là-dessus. Il n’y aurait jamais eu Derrière le brouillard ça aurait été dommage ! », s’est-il amusé.