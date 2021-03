EXPLICATIONS The Vivi est revenu sur son exclusion de « The Voice » après la découverte d'anciens tweets racistes et homophobes en chanson et sur le plateau de « TPMP »

The Vivi a présenté ses excuses concernant d'anciens tweets racistes et homophobes. — © Lionel Guericolas / ITV / B233 / TF1

The Vivi s’explique. Le rappeur est revenu sur son exclusion de The Voice à la suite de l’exhumation de tweets homophobes et racistes écrits sur les réseaux sociaux quand il avait 17 ans. Dans une chanson publiée vendredi dernier sur YouTube, d’abord, sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8 lundi.

Face au tollé provoqué par ces tweets, The Vivi, de son vrai nom Vincent Pois, est sorti de son silence en chanson : « Maintenant, la télé, les médias, je les connais, ils parlent sur mon nom, sans déconner. Je sais ce que je vaux, qui je suis, ce que j’ai dit et je m’en excuse à mort si tu savais. Ça brise mes principes et mes valeurs pour des vannes éclatées sur Twitter. Les temps changent, les gens changent, l’humour que tu as pu lire ne me fait plus rire », rappe-t-il sur le titre Grandir.

« Je sais qui je suis, ce que je vaux, ce que j’ai dit et je m’en excuse à mort »

Son texte explique encore : « Je sais qui je suis, ce que je vaux, ce que j’ai dit et je m’en excuse à mort. Arrêtez vos polémiques, je sais que ça fait des clics… J’en ai marre de me justifier pour des trucs que je regrette et que je n’ai pas supprimé vite. Faire des erreurs, c’est aussi grandir​ ». A la fin de ce clip vidéo posté sur YouTube qui totalise déjà plus de 257.000 vues, il enterre symboliquement le petit oiseau, logo de Twitter.

Le 20 février le jeune rappeur The Vivi avait fait sensation sur le plateau de The Voice sur TF1 avec sa reprise de Suicide Social d’Orelsan. Le lendemain, il était au coeur de la polémique en raison de ses tweets. « The Vivi a immédiatement présenté des excuses sincères sur son compte Instagram. Mais ces messages restent incompatibles avec nos valeurs et avec sa participation au programme qui s’arrête aujourd’hui », avait annoncé quelques heures plus tard la société de production ITV Studios.

« J’ai eu Vianney au téléphone »

Sur le plateau de Cyril Hanouna, The Vivi s’est une nouvelle fois excusé à propos de ses tweets qui ont offensé de nombreux internautes. The Vivi est ensuite revenu sur le moment où il appris que ces tweets avaient refait surface. « J’ai eu Vianney au téléphone… Je ne sais pas si je peux… Mais il m’a donné de la force et il a compris que c’était de l’humour. Je ne peux pas parler en son nom pour pas le foutre dans la sauce », a-t-il expliqué.

Cyril Hanouna a alors repris la parole : « Vianney, c’est quelqu’un qui a un coeur énorme, il ne cautionne pas les tweets de The Vivi, il me l’a dit. C’est un mec qui est pour le pardon, il aurait dit pareil pour Mennel », faisant référence à Mennel Ibtissem, écartée de la saison 7 du télé-crochet de TF1 en raison de tweets controversés dans lesquels elle commentait les attentats de Nice et de Saint-Etienne-du-Rouvray.