INTERVIEW Le chef de 31 ans a trouvé plus fort que lui sur l’épreuve de la dernière chance et a été éliminé du concours malgré des débuts prometteurs

Bruno Aubin avait peur des retours au moment de la diffusion de « Top Chef » — Marie ETCHEGOYEN/M6

M6 diffusait ce mercredi soir le cinquième épisode de la saison 12 de Top Chef qui s’est terminé sur le départ de Bruno Aubin.

Il est le premier des candidats de la brigade de Michel Sarran à faire ses valises.

« Pendant les épreuves, il était très présent derrière nous, il n’arrêtait pas de nous parler en nous disant d’aller plus loin », raconte Bruno à 20 Minutes.

Il a pratiquement battu Philippe Etchebest et Paul Pairet lors de la première épreuve, il a quasiment réussi à faire infuser son bouillon devant Guy Savoy, et il a presque décroché son pass pour la suite du concours dans Top Chef. Il s’en est fallu de peu pour que Bruno Aubin rafle tout sur son passage cette semaine. Toutefois, son assiette de la dernière chance n’a pas fait le poids face à celles de ses concurrents. « Dommage mais aucun regret », résume le chef auprès de 20 Minutes.

Partir sur un succès lors de l’épreuve de la dernière chance, est-ce que c’est plus facile ou plus dur que de partir sur une assiette ratée ?

Je dirais que c’est plus facile mais j’irais un peu plus loin que ça. Je ne dirais pas que c’est de la frustration mais tu dis que ça passe à un poil à chaque fois. Sur la première épreuve avec Charline, ça ne passe pas à grand-chose. On a été le coup de cœur d’Hélène Darroze, c’est Michel Sarran qui nous a mis un peu dedans (rires). Sur la dernière chance, je me fais plaisir, je cuisine comme j’aime cuisiner et ils ont tellement du mal à départager nos assiettes qu’ils choisissent juste de privilégier le magret de canard le plus goûteux. Dommage mais aucun regret.

Le temps fort de ce cinquième épisode, c’est votre deuxième place ex aequo face à Philippe Etchebest et Paul Pairet dans l’épreuve du « Qui peut battre ». Qu’est-ce que ça vous fait ?

C’est quand même kiffant. Avec Charline, on a fait une assiette très goûteuse. On a fait une super épreuve et ce qui me fait très plaisir, c’est que je l’ai sentie complètement débridée et à l’aise. On a fait un super binôme et cette assiette, on l’a bien menée jusqu’au bout. À la fin, quand elle a vu que notre assiette grappillait des places, elle était toute contente. Sur le moment, j’ai pris ça comme une victoire.

Il y a une quinzaine d’années, vous avez passé plusieurs mois dans un établissement de Philippe Etchebest. Si vous aviez eu le choix, seriez-vous allé dans sa brigade ?

Si j’avais eu le choix, peut-être. Mais j’ai été très content de la collaboration avec Michel Sarran. Pendant les épreuves, il était très présent derrière nous, il n’arrêtait pas de nous parler en nous disant d’aller plus loin. Il était dans l’accompagnement, il avait envie et ça se ressent cette année.

Vous espériez que Top Chef soit un électrochoc pour vous. Quel est le verdict ?

Il y aura forcément un avant et un après Top Chef. Je suis très content d’avoir relevé le défi parce que mine de rien, il faut une paire, si je peux me permettre, pour s’afficher et se mettre à nu devant des millions de téléspectateurs. Au final, je suis content. C’était vraiment un challenge personnel, un gros travail sur moi-même et je suis content d’avoir relevé le défi.

Est-ce que le fait de vous voir à la télé et de recevoir des messages sur les réseaux sociaux a amoindri votre peur d’être dans la lumière ?

J’ai reçu une quantité de messages sur Instagram. Je suis vraiment objectif : je n’ai pas reçu un message de moquerie, ce n’est que de la bienveillance et c’est très touchant. Je m’efforce de prendre le temps de répondre à chacun d’entre eux. Ça aide à se dire que j’ai peut-être une personnalité, une façon d’être et une cuisine qui valent le détour. Ça va peut-être m’aider à être plus à l’aise et à vouloir m’exposer un petit peu plus.

Finalement, appréhendiez-vous plus l’émission en elle-même ou la diffusion sur M6 ?

La diffusion en elle-même. Je sais que je suis assez débrouillard donc sur les épreuves, j’y suis allé au feeling et ça s’est plutôt bien passé. Mais tu as toujours cette crainte de t’afficher devant tout le monde. Tu sais que la société actuelle peut être très incisive et tu as toujours peur des retombées. Après, si on vit caché et craintif toute sa vie, on peut passer à côté de plein de choses donc il faut assumer, être soi-même et ne pas trop se soucier de ce que pensent les gens. J’ai vécu le truc à fond, quoi.

Aujourd’hui, est-ce que vous êtes toujours chef de cuisine au Narcisse Blanc ?

C’est ça, en stand-by total depuis un an. On a rouvert en septembre, j’y étais, et en octobre, il y a les épreuves de Top Chef qui ont commencé donc je n’y étais pas. Je suis toujours chef là-bas. Il y a beaucoup de gens qui commencent à m’écrire en disant « quand est-ce qu’on va pouvoir venir te voir ?, c’est dommage qu’on ne puisse pas goûter ». Je suis impatient de pouvoir accueillir tous ces gens et les rencontrer. C’est un mal pour un bien, ça me laisse le temps de réfléchir à ce que je veux faire. J’ai une ouverture de restaurant qui est en train de mûrir petit à petit dans un coin de ma tête.