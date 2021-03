L’interview de Harry et Meghan face à Oprah Winfrey fait un carton sur TMC

L’interview de Meghan et Harry a été diffusée en France ce lundi sur TMC

Le Royaume-Uni et le monde entier ne parlent que de ça ! L’interview explosive de Harry et Meghan menée par Oprah Winfrey, et diffusée 24 heures après les Etats-Unis, a rassemblé 1,46 million de curieux sur TMC, soit 6,3 % de part d’audience, selon les chiffres de Médiamétrie rapportés par Ozap. Un beau succès pour la chaîne TNT du groupe TF1.

Dimanche soir, la première sortie médiatique du duc et de la duchesse de Sussex depuis leur exil aux Etats-Unis face à la papesse de la télévision américaine avait réuni 17 millions de téléspectateurs sur CBS, selon The Hollywood Reporter. Le plus gros score d’audience de la saison hors compétition sportive.

A.D.