La pochette de l'album de Rone, « Rone and friends » — InFiné

Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Rone invite Flavien Berger et Georgia

« Quelques nuages/Au vol, nid d’eau/Les lueurs brillent/Sur le visage », chante Flavien Berger dans Polichinelle. La pandémie de Covid n’a pas laissé le musicien Rone désœuvré, qui a concocté un album de collaboration avec 16 interprètes, dont le deuxième extrait est sorti le 17 février. A réécouter aussi le très beau Waves Of Devotion et ses mélopées aériennes et dynamiques, magnifiquement mises en valeur par la voix de la chanteuse Georgia. Sur l’album complet Rone & Friends qui doit sortir le 26 mars sur le label InFiné, on découvrira ses collaborations avec Camélia Jordana, Dominique A, Yael Naim, Odezenne, Jehnny Beth, Caspar Clausen & Melissa Laveaux, Roya Arab, Alain Damasio & Mood, Malibu et Laura Etchegoyen. Et peut-être d’ici là une récompense aux Césars, Rone étant nominé cette année pour la bande originale du film La Nuit Venue, de Fréderic Farrucci.



Un podcast sur les mythes de l’amour

Le troisième épisode de Le Cœur sur la table, le podcast de Victoire Tuaillon sur Binge audio, déconstruit les mythes sur l’amour. Intitulée Cendrillon, Platon et une moitié d’orange, l’émission déconstruit certaines figures de l’amour présentées comme idéales, qui apparaissent en réalité toxiques selon la critique féministe. L’idée de l’amour éternel, que chacun et chacune cherche sa « moitié » ou encore que l’amour « fait forcément souffrir », par exemple. Le podcast donne la parole à des femmes qui ont ouvert les yeux sur les relations délétères dans lesquelles elles étaient prises, et dessine une forme de troisième voie, qui ne soit ni l’amour-passion qui torture ni le non-amour dans lequel on s’ennuie. Victoire Tuaillon appelle à une « révolution romantique », où les fictions seraient le support d’amours apaisés, intenses sans nous aliéner.

Les animaux kaléidoscopiques du clip de Bicep

20 Minutes les avait interviewés au moment de la sortie de leur album Isles, le duo Bicep a sorti il y a une dizaine de jours un nouveau clip​, qui illustre le morceau Lido de ce même album.

La vidéo, réalisée par Pouff, est un drôle de kaléidoscope d’animaux en métamorphose continue, si bien qu’on discerne des têtes de batraciens se greffant sur des corps de poissons ou de loutres, des oiseaux qui prennent tout à coup quatre pattes, des faons qui deviennent des sortes de cochons et des crapauds qui grossissent en tortue.

Bref, vous l’aurez compris, la prise de substance hallucinogène est inutile, votre dose de fantasmagories est tout entière dans ce clip.