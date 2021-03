Benjamin Castaldi sur le plateau de « Touche pas à mon poste » — C8/Mat Ninat

Vous n’avez pas pris le temps de lire les pages « Télévision » de 20 Minutes cette semaine ?

Instant zapping, chiffres marquants, infos coulisses, on vous fait le récap de la semaine du 1er mars 2021.

Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes et, surtout, son incroyable rédaction de la rubrique « Rétro » (composée d’une personne) scrute tout ce qu’il passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les ados se servent pour regarder YouTube… Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

A prendre ou à laisser, c’est fini… Enfin, c’est en pause mais pour une durée indéterminée. Le jeu animé par Cyril Hanouna n’est plus à l’antenne depuis lundi pour « protéger les candidats et l’ensemble des équipes techniques » selon un communiqué, face à la dégradation de la situation sanitaire. Pour remplacer l’émission, C8 a décidé de faire appel à Benjamin Castaldi pour un nouveau programme qui a déjà connu deux versions différentes en quatre numéros.

En début de semaine, Le 6 à 7 avec Casta ressemblait à un talk-show présenté par l’animateur accompagné de deux chroniqueurs. Parmi les sujets évoqués, beaucoup d’actus people et quelques sujets du monde des médias. A partir de mercredi, l’émission s’est transformée pour devenir un best of du numéro de Touche pas à mon poste de la veille, entrecoupé de séquences en direct depuis les loges. En moyenne, le programme a attiré 273.000 personnes soit 1,7 % du public. A titre de comparaison, selon Puremédias, A prendre ou à laisser réunissait en moyenne 279.000 téléspectateurs et téléspectatrices à la même heure depuis le début de l’année.

L’info flash

L’image a interpellé plusieurs fans ce vendredi soir. Alors que le concert des Enfoirés se clôturait sur TF1, les membres de la troupe entonnant La chanson des Restos, certaines personnes ont remarqué que Christophe Willem et Amel Bent n’avaient pas pu retenir leurs larmes, tous les deux dans les bras l’un de l’autre. « Nous étions submergés par l’émotion de chanter ce titre emblématique des Enfoirés sans vous », a reconnu le chanteur quelques minutes plus tard sur Twitter. Cette année, le concert s’est déroulé sans public et seuls quelques bénévoles ont pu assister au final du spectacle devant la scène de la Halle Tony Garnier de Lyon.

Les larmes de Christophe Willem... ça veut tout dire de l’investissement de certains dans #LesEnfoires 👏🏻#Enfoires2021 pic.twitter.com/YwbdeGpD8l — Anthony B. (@Mister_Anthony_) March 5, 2021

L’actu speakerine

Les infos « pop-corn »

Jarry, nouvel homme fort de TF1 ? Après avoir animé Good Singers la saison dernière, l’humoriste se voit confier les rênes d’une nouvelle émission. Selon Télé Star, il sera aux commandes de Game of Talents, un programme dans lequel deux équipes s’affrontent pour deviner le talent caché de dix personnes qui leur font face. Un homme qui a tout l’air d’un gamer est-il en réalité un spécialiste du twerk ? Une adolescente toute timide est-elle une championne de yoyo ? Les candidats et candidates auront plusieurs indices au fil du jeu pour remporter la plus grosse des sommes d’argent.

Un affrontement entre Line Renaud et Laetitia Milot, vous pensiez ça impossible ? Ne prenez pas vos rêves pour des réalités, elles ne se retrouveront pas dans un octogone sans règles à la Booba et Kaaris mais dans le prochain téléfilm de France 3. Les deux actrices ont débuté cette semaine le tournage de la fiction Le Squat dans la région parisienne, où elles incarnent respectivement une ancienne infirmière militaire octogénaire et une violoncelliste au cœur d’artichaut. Lorsque cette dernière décidera d’héberger un père et son fils sans abri dans l’appartement de la vieille dame, les choses risquent de mal se passer…

Mercato chez Canal+. Cette semaine, nous avons appris que Marie Portolano, présentatrice du Canal Football Club puis du Canal Sports Club depuis 2014, allait rejoindre M6 pour des émissions de divertissement. Elle quitte donc la chaîne cryptée et sera remplacée par Astrid Bard dès samedi prochain, le 13 mars. Malgré cette nouvelle mission, l’animatrice continuera de coprésenter le Late Rugby Club avec Jean-Baptiste Esculié chaque jeudi.