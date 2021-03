Les Enfoirés ont réuni du monde devant la télé vendredi — CHRISTOPHE CHEVALIN/TF1

Il y avait du monde pour le concert qui s’est tenu à la Halle Tony Garnier de Lyon hier soir. Rassurez-vous, il ne s’agissait pas d’une rave party secrète mais de la diffusion du spectacle des Enfoirés, proposée ce vendredi sur TF1. Sans surprise, le divertissement organisé au profit des Restos du cœur s’est placé en tête des audiences en réunissant 9,25 millions de fans jusqu’à 23 heures, selon des chiffres Médiamétrie publiés par Puremédias, soit 38,3 % du public.

La deuxième partie de la soirée, avec la suite du concert diffusée de 23 heures à 23h50, a quant à elle été suivie par 7 millions de personnes. L’an dernier, l’ensemble de la soirée avait réuni 8,69 millions de téléspectateurs et téléspectatrices.

Un écart de six millions de personnes entre les deux premières chaînes

Du côté des autres chaînes, France 2 arrive en deuxième position avec les deux épisodes inédits de Tropiques Criminels. La série dans laquelle figurent Sonia Rolland et Béatrice de la Boulaye a été regardée par 3,09 millions de fidèles, soit 12,7 % du public. Un score en baisse d’un million de personnes par rapport à la semaine dernière.

M6 arrive à la troisième place des audiences avec, encore et toujours, deux épisodes de la série NCIS. 2,41 millions de téléspectateurs et téléspectatrices ont suivi les aventures de Gibbs et les autres, soit une part de marché de 9,8 %.

À noter, le joli score de France 3 qui proposait pourtant une rediffusion. Le documentaire Maillan, Poiret, Serrault, drôles pour toujours a été regardé par 2,09 millions de personnes, soit 8,7 % du public.