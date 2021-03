L'interview de Meghan et Harry sera diffusée en exclu sur TMC lundi soir

CONFESSIONS Les Français et Françaises pourront découvrir ces deux heures de confessions au lendemain de leur diffusion américaine

L'interview confession de Meghan et Harry par Oprah Winfrey sera diffusée en exclu sur TMC — ViacomCBS Global Distribution Group

C’est l’événement people du week-end… et de lundi prochain. L’interview de Meghan Markle et du prince Harry par Oprah Winfrey, teasée toute cette semaine et diffusée dimanche sur la chaîne américaine CBS, sera visible dès lundi en France, en exclusivité sur TMC ​ à 21h15. Cette conversation intime se fera en deux temps, Oprah Winfrey s’entretiendra d’abord avec Meghan, la duchesse de Sussex, sur « tous les aspects de sa vie, détaille la chaîne. De son entrée dans la vie royale à son mariage, sa maternité, son travail philanthropique, en passant par la façon dont elle gère la vie sous la pression intense du public ».

Le prince Harry les rejoindra ensuite pour évoquer son installation aux Etats-Unis, leurs espoirs et rêves futurs, ainsi que son ex-famille royale. Les observateurs s’attendent à un entretien explosif, voire embarassant pour la monarchie.