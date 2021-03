ANALYSE L’Institut national de l’audiovisuel a analysé six chaînes historiques sur une période de vingt ans, allant de 2000 à 2020

L'affaire Daval fait partie des quelques affaires de violences conjugales mises à la un des médias en 20 ans. — SEBASTIEN BOZON / AFP

En parallèle du baromètre de la représentation des femmes dans les médias, sorti conjointement avec le CSA, L’Institut national de l’audiovisuel (INA) publie un nouvel outil consacré au traitement médiatique des violences faites aux femmes dans les Journaux télévisés du soir. Sur une période de 20 ans, allant de 2000 à 2020, six chaînes historiques ont été passées au crible. Résultat : moins de 1 % du temps des JT (0,89 %) sont consacrés à ce thème.

M6 et France 2 sont en tête de la médiatisation sur ce sujet : pendant ces 20 années, M6 a par exemple consacré 1,33 % de son offre de JT à ce sujet, contre 0,9 % en moyenne sur toutes les chaînes. A l’autre bout on trouve Arte, la chaîne qui médiatise le moins le sujet, mais traite des droits des femmes sous d’autres angles, plus sociétaux, selon le rapport.

Un pic pendant l’affaire DSK

En matière de violences sexuelles, c’est l’affaire DSK qui a de très loin le plus occupé le devant de la scène sur ces 20 années, à tel point que cette affaire dessine un pic important sur la courbe de mesure de ces sujets. Arrivent ensuite le meurtre de Marie Trintignant et celui d’Alexia Daval.

Capture du rapport - 20 Minutes / INA

Les viols et violences sexuelles sont le plus souvent évoqués (70,8 % des sujets), suivis par les violences conjugales (15 %) et le harcèlement sexuel (11 %).

Harcèlement sexuel, en nombre de sujets - Capture du rapport de l'INA.

Ce dernier thème devient particulièrement visible à l’occasion de l’affaire Georges Tron, et ces dernières années, comme le montre le graphique de l’INA reproduit ci-dessus.