Michel Drucker, lors de l'enregistrement de « Vivement dimanche » en janvier 2016. — PJB / SIPA

He’s back ! S’il a donné régulièrement des (bonnes) nouvelles depuis son triple pontage, Michel Drucker, 78 ans, n’était pas près de reprendre le chemin des studios. Sa rentrée télé a ainsi été repoussée à plusieurs reprises, mais cette fois, c’est la bonne. Selon Le Parisien, l’animateur sera à l’antenne dimanche 28 mars pour Vivement dimanche, un numéro spécial enregistré la semaine précédente la diffusion et dédiée aux nombreux humoristes qui ont permis de faire tourner les best of depuis des mois.

Michel Drucker s’est d’ailleurs déjà rendu au studio Gabriel, une première depuis l’été dernier, pour discuter de l’émission, qui sera tourné sans public et n’autorisera pas plus de quatre personnes en même temps sur les canapés rouges, crise sanitaire oblige. BFM TV ajoute que la rentrée de l’animateur se fera également en libraire, en avril, avec un livre au titre évocateur : Ça ira mieux demain.