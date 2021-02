AUDIENCES «The Voice » proposait un nouveau numéro de ses auditions à l'aveugle, soit le meilleur moment de l'émission, on est d'accord, après, on arrête de regarder?

Vianney, dans son fauteuil de coach de The Voice. — Instagram @vianneymusique

Chaque week-end, le même match. Non pas la Ligue 1 de foot, mais les audiences du samedi entre le divertissement de TF1 et le téléfilm de France 3, et ce samedi, entre un nouveau numéro de The Voice et Police de caractères avec Clémentine Célarié. Les auditions à l’aveugle, marquées entre autres par la prestation de Luc, se sont imposées en tête des audiences avec 5,43 millions de téléspectateurs et téléspectatrices, pour une part de marché de 26,1 %. France 3 suit avec 4,7 millions d’insatiables de téléfilms policiers, pour 20,6 % de part d’audience.

France 2 proposait le troisième numéro de Surprise sur prise nouvelle version, et a séduit 2,23 millions de personnes (10,4 % de PDA), tandis que M6 diffusait la dernière saison de Hawaii 5-0 devant 2 millions de fans (8,8 % de PDA). Et… et… Echappées belles bien sûr, le magazine incontournable de France 5 avec 1,3 million de fidèles et 5,4 % de part d’audience.