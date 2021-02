Géraud TEYSSEDOU dans — Program33 / FRANCE 2

France 2 a relevé le pari. La chaîne est arrivée en tête des audiences mardi soir avec Nous Paysans, un documentaire inédit réalisé Fabien Béziat et Agnès Poirier. Alors que le Salon de l’agriculture a été annulé en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de nouveau coronavirus, France Télévisions a proposé une programmation spéciale, dont l’ambition était de rapprocher les Français et Françaises de celles et ceux qui cultivent, élèvent et innovent.

« FTV veut profiter de la fenêtre habituellement consacrée au salon pour apporter un regard sur l’agriculture au sens large, en s’appuyant sur son maillage exceptionnel, avec les réseaux de France 3 en région et de La 1ère en Outremer », avait expliqué Yannick Letranchant, directeur des opérations spéciales de l’information et des antennes du groupe public, en décembre dernier.

Rapprochement réussi. Selon les chiffres de Médiamétrie relayés par Puremédias, plus de cinq millions de téléspectateurs ont regardé le programme.