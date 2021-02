Les heures de — © JLA -FR3-Bernard Fau

C’est la fin d’une belle aventure sur France 3. Comme l’a annoncé à Télé Loisirs Anne Holmès, directrice de la fiction de France Télévisions, la chaîne va mettre fin à deux de ses séries : Commissaire Magellan et Mongeville.

La raison ? La peur de la routine. « Le problème de la fiction de France 3, c’est un problème de riche. On a trop de choses qui marchent. Mais, à un moment, si on ne lance pas de nouvelles fictions, on va ronronner. Il faut se renouveler », explique-t-elle. Il est donc temps de faire des choix.

« Pour lancer des nouveautés, il faut de la place, poursuit-elle. Il n’y a que 52 samedis par an, je suis donc obligée d’arrêter des séries qui ont une dizaine d’années, même si elles cartonnent. Le vrai problème est là. Cela ne me fait pas plaisir mais si, dans cette case, il y a Mongeville, Magellan, Cassandre, des Meurtres à…, je ne peux rien lancer. »

Des audiences au top

Si France 3 nous réserve probablement de nouvelles fictions de qualité, la chaîne se sépare de deux séries à succès. Comme le rapporte le site Puremédias, l’épisode inédit de Commissaire Magellan (incarné depuis 2009 par Jacques Spiesser), diffusé le 17 octobre 2020, a rassemblé plus de 4.67 millions de téléspectateurs. De son côté, Mongeville (qui suit depuis 2013 les aventures du juge Antoine Mongeville interprété par Francis Perrin), a fédéré plus de 5.07 millions de téléspectateurs face à la finale de Mask Singer en novembre.

Ces deux séries étaient d’ailleurs de redoutables adversaires pour les grosses émissions de divertissement de TF1 et de France 2, et il n'était pas rare qu'elles leur volent la vedette.