TELEVISION Après son passage dans l’émission samedi, des internautes ont retrouvé des messages à caractère raciste et homophobe que le candidat a postés en 2017. Malgré le fait qu'il a présenté des excuses, la production annonce la fin de sa participation

The Vivi a présenté ses excuses concernant d'anciens tweets racistes et homophobes. — © Lionel Guericolas / ITV / B233 / TF1

Samedi, il a fait un passage remarqué dans The Voice avec sa reprise de Suicide social d’Orelsan. Dimanche, c’est pour une tout autre raison que The Vivi a fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Des internautes ont retrouvé des tweets à caractère raciste et homophobe postés par le candidat en 2017, rapporte TVMag.

Mennel a du quitter The Voice parce qu'elle portait le voile.



Mais apparemment un candidat homophobe et raciste ça ne pose pas problème. pic.twitter.com/OpSxn3zAV5 — Jean Hugon (@JeanHugon3) February 21, 2021

D’autres captures d'écran ont circulé en ligne. Dans l’une d’elles, The Vivi a écrit : « OK, [ma meuf] a 11 ans, j’en ai 17 mais c’est pas si grave » et a ajouté «^^ » symbolisant le rire.

Le compte Twitter du rappeur, par ailleurs streameur sur Twitch, suivi par plus de 23.000 personnes, a été désactivé dimanche.

Dans la soirée, The Vivi a présenté ses excuses via son compte Instagram. « Depuis ce matin, je vois de vieux tweets qui ressortent que j’avais écrit quand j’avais 17 ans. En relisant ces messages, j’éprouve un sentiment de honte », a-t-il écrit.

« Je ne pensais pas un mot de ce que j’ai écrit »

« Ce sont des propos de cours de récré d’un ado inconséquent qui me font froid dans le dos. Je ne pensais pas un mot de ce que j’ai écrit. Je demande pardon à toutes les personnes que j’ai pu offenser avec ces messages honteux », a-t-il poursuivi.

ITV Studios France, qui produit le télécrochet, a réagi dans un communiqué ce lundi. Elle écrit : « The Vivi a immédiatement présenté des excuses sincères (…). Mais ces messages restent incompatibles avec nos valeurs et avec sa participation au programme qui s’arrête aujourd’hui. » Autrement dit, il est exclu de The Voice.

Cette histoire rappelle celle d’une ancienne candidate de l’émission. En 2018, Mennel Ibtissem avait dû présenter ses excuses concernant d’anciens tweets polémiques. Face aux vives réactions qu’avaient engendrées ces messages, la chanteuse avait pris la décision de quitter l’émission en cours de diffusion.