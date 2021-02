TF1 a diffusé ce samedi la troisième salve des auditions à l’aveugle de « The Voice ».

Le comportement de Vianney a agacé les Twittos.

Marie a bien failli ne pas monter sur scène, et a bravé son trac

Amel Bent n’a pas reconnu Vanina, une de ses choristes

TF1 a diffusé ce samedi la troisième salve des auditions à l’aveugle de son télécrochet The Voice. Cette nouvelle sélection de talents par le jury formé par Vianney, Florent Pagny, Amel Bent et Marc Lavoine a séduit 5,57 millions de téléspectateurs ce samedi soir, soit 26,5 % de part d’audience, selon les chiffres Médiamétrie rapportés par Puremédias. Retour sur les temps forts de l’émission.

Vianney agace les fans de l’émission

La nouvelle recrue du jury, le chanteur Vianney, a de nouveau agacé les téléspectateurs. Ce dernier se retourne très rarement. « Vianney, il n’a pas compris le concept de l’émission, qu’il faut buzzer parfois pour créer une équipe », lance une internaute sur Twitter.

Si sa façon de se tenir dans son fauteuil a encore étonné les Twittos, son comportement envers les talents a été pointé du doigt. Le chanteur s’est levé à plusieurs reprises pour danser, mais ne s’est pas pour autant retourné. « Vianney t’abuse franchement ! Te dandine pas si tu buzzes pas. Quelle honte !! », lui reproche une internaute. « Vianney tu te fous du monde, tu fais croire que tu kiffes à mort et tu ne te retournes pas… », déplore un second. « Vianney n’a pas compris le concept. On n’est pas en boîte de nuit à “The Voice”. Ne te lève pas et ne danse pas pour ne pas te retourner ensuite. C’est moche », vilipende un troisième.

Marie panique avant d’aller sur scène

La candidate Marie, tétanisée, a d’abord refusé de monter sur scène pour son audition à l’aveugle. Les mots réconfortants de Nikos Aliagas et des équipes de The Voice ont réussi à pousser la candidate à se lancer. Et heureusement, sa reprise de Nothing Breaks Like A Heart de Miley Cyrus a rapidement séduit Amel Bent et Florent Pagny

Amel Bent ne reconnaît pas sa choriste

La reprise de Laissez-moi danser de Dalida par Vanina a envoûté Florent Pagny, Marc Lavoine et Amel Bent, qui n’a pas caché sa surprise lorsqu’elle s’est retournée. « Je la connais, c’est honteux je ne l’ai pas reconnue tout de suite parce que je ne l’ai jamais entendu chanter ce répertoire. Elle s’appelle Vanina… Je suis très émue. Tu vois quand je te dis que tu déchires, je me retourne sans savoir que c’est toi », a-t-elle expliqué. Et pour cause, la candidate Vanina n’est autre qu’une des choristes d’Amel Bent. Vanina a choisi de rejoindre l’équipe de Florent Pagny.

Carton plein pour le chanteur poète Paulo et le rappeur The Vivi

La voix grave de Paulo, 30 ans, sur les mots de Léo Ferré a fait son effet. Sa reprise Des armes a fait l’unanimité auprès des coachs. Même succès pour The Vivi, rappeur et streamer de 20 ans, qui a collé son flow sur Suicide social, de Orelsan. Une prestation qui a déchaîné le juré Vianney, qui a bien failli voler la vedette aux candidats !

Anne Demoulin