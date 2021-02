Bruno Cormerais et Norbert Tarayre se payent une bonne tranche — Benjamin DECOIN/M6

Vous n’avez pas pris le temps de lire les pages « Télévision » de 20 Minutes cette semaine ?

Instant zapping, chiffres marquants, infos coulisses, on vous fait le récap de la semaine du 15 février 2021.

Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes et, surtout, son incroyable rédaction de la rubrique « Rétro » (composée d’une personne) scrute tout ce qu’il passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les ados se servent pour regarder YouTube…

Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Les belles miches n’ont jamais autant plu aux amoureux de la gastronomie française. Sur M6, Bruno Cormerais et Norbert Tarayre continuent de goûter pains au chocolat ( pas des chocolatines) et parts de quiche du lundi au vendredi, et ils ne sont pas près de s’arrêter. Pour la quatrième semaine consécutive, La meilleure boulangerie de France a battu son record historique sur M6. Avec 2,4 millions de personnes en moyenne devant leur poste de télé, l’émission n’a jamais autant été regardée depuis son lancement en 2013.

L’info flash

Véritable icône de la téléréalité, Loana défilera probablement sur de nombreux plateaux de télé cette année pour célébrer les vingt ans de Loft Story. C8 et RMC Story n’ont même pas attendu la date anniversaire de l’émission pour proposer, la même semaine, deux documentaires consacrés à la première star du programme.

Le mardi 9 mars, RMC Story diffusera La face cachée de Loana dans lequel elle fera « une mise au point par rapport à tout ce que l’on raconte » à son propos. Deux jours plus tard, C8 proposera Loana : Une Lofteuse Up and Down, un documentaire grâce auquel la star va « livrer sa vérité au public ». Si jamais vous vous dites que c’est à peu près la même chose, vous n’avez certainement pas tort car, fait étonnant, ces deux programmes ont carrément été réalisés par les mêmes personnes, à savoir Guillaume Genton et Thibault Gitton.

L’actu speakerine

Avant de passer aux infos « pop-corn », et si on faisait une pause vidéo pour regarder ce qui nous attend à la télé dès lundi ? Un programme bien chargé, vous le verrez !

Les infos « pop-corn »

Une nouvelle recrue pour RMC Story. La chaîne a annoncé vendredi que Hapsatou Sy viendrait prochainement garnir ses rangs. Elle sera aux commandes d’un nouveau magazine intitulé Secrets de conso, dans lequel des reportages et des enquêtes s’intéresseront aux habitudes de consommation des Français et leur prodigueront des conseils pour mieux dépenser.

Le trio infernal du succès est bientôt de retour sur M6. Alors que la chaîne a lancé Top Chef il y a deux semaines et proposera la nouvelle édition de Pékin Express dès mardi, elle a également annoncé l’arrivée de la cinquième saison de Mariés au premier regard à partir du lundi 8 mars. Cette année, sept couples seront formés grâce à des tests de compatibilité. Les quatorze inconnus vont-ils dire « oui » à leur prétendue moitié ?

Eux aussi sont de retour pour alimenter les soirées policières de France 2. Après Tropiques Criminels, la chaîne diffusera une série aux accents beaucoup plus sombres : Les rivières pourpres. Portée par Olivier Marchal et Érika Sainte, la troisième saison sera lancée le 8 mars et tentera de réaliser d’aussi bonnes audiences que la précédente, suivie par 4,5 millions de fans en moyenne.