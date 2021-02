« Pékin Express » : Qui sont les seize candidats de la 14e saison ? — 20 Minutes

M6 inaugure la quatorzième saison de Pékin Express ce mardi avec une course à travers « les pistes de la terre rouge ».

Cette année, seize candidats, âgés de 19 à 60 ans, sont en compétition. Découvrez leur portrait.

De toute évidence, Pékin Express est une aventure qui n’est pas de tout repos. Cela n’a jamais été aussi vrai que pour les candidats de la quatorzième saison intitulée Sur les pistes de la terre rouge, lancée ce mardi sur M6. Après un démarrage en fanfare dès la sortie de leur avion, les huit binômes n’auront pas profité longtemps de l’Afrique, où était censée se dérouler la compétition, à cause de l’épidémie de Covid-19.

Qu’ils soient en couple, père et fille, collègues ou amis, les seize candidats de cette édition traverseront l’Ouganda lors des premières étapes de la course. Après une pause de plusieurs mois liée à la crise sanitaire, ils reprendront la route pour découvrir la Grèce et la Turquie – la saison sera alors rebaptisée « La Route des trois continents ». Découvrez le visage et le parcours des concurrents de cette saison.

Christophe et Claire, le père chic et la fille choc

Avec son chapeau bien vissé sur la tête, on pourrait croire que Christophe, 60 ans, a toutes les qualités d’un Indiana Jones des temps modernes. Mais contemplatif et tête en l’air, c’est plutôt tout l’inverse. S’il n’est pas sportif pour un sou, il pourra compter sur sa fille, Claire, âgée de 28 ans, pour guider le binôme lors des épreuves physiques. Tous les deux devront dépasser les quelques pointes de sarcasme qui les lient pour aller le plus loin possible.

Crisoula et Jenny, la tante et la nièce belges

En ces temps de couvre-feu, M6 nous proposera de voyager à des milliers de kilomètres à travers les paysages africains, mais aussi un peu plus près grâce à l’accent bien marqué de Crisoula et Jenny, la tante et la nièce venues de Belgique. Soudées par les épreuves de leurs vies, Jenny, 25 ans, considère sa tante comme sa deuxième maman et Crisoula, 52 ans, décrit sa nièce comme sa confidente. Nul doute que l’émotion sera au rendez-vous avec elles.

Florent et Noël, les collègues catalans

En parlant d’accent, le leur est bien plus chantant. Florent et Noël viennent tout droit des Pyrénées-Orientales et ça s’entend ! Tous les deux passent leurs journées ensemble puisqu’ils sont collègues. Florent, 35 ans, conduit le camion et Noël, 48 ans, ramasse les déchets verts de leur ville. S’ils n’ont jamais beaucoup voyagé, les deux amis devront trouver l’harmonie pour se faire comprendre des locaux. Et ce n’est pas gagné.

Rose-Marie et Cinzia, les copines parisiennes

À 32 et 33 ans, Rose-Marie et Cinzia racontent que leur rencontre a été « un vrai coup de foudre amical ». La première est en cours de reconversion pour devenir prof de yoga et la seconde est une touche-à-tout : styliste lingerie, comédienne, chanteuse… Pour elles, qui se sont rencontrées il y a treize ans lors d’un séjour linguistique à Hawaï, gagner importe plus que tout.

Pierre-Louis et Arnaud, les frères fêtards

Vous avez demandé des accents du sud ? Vous allez en avoir ! Originaires du Sud-Ouest, Pierre-Louis et Arnaud sont les deux frères de cette saison. Avec seulement deux ans d’écart, le binôme partage tout : leur sens de la fête (et l’amour des férias qui va avec), leurs amis mais aussi leur métier puisqu’ils rêvent d’ouvrir ensemble leur cabinet de kinésithérapie.

Aurore et Jonathan, le couple du Nord

« Je suis la tête et Jonathan, les jambes ! » Voilà comment Aurore, 38 ans, décrit le binôme qu’elle forme avec son mari, de trois ans son cadet. Les deux amoureux sont très fusionnels et ne font rien l’un sans l’autre… À part les entraînements sportifs. Aurore va donc devoir se dépasser pour aller jusqu’au bout de l’aventure de sa vie.

Kaoutar et Nour, la mère et la fille explosives

Elles aussi sont en symbiose (presque) permanente. Kaoutar, 38 ans, et sa fille Nour, 19 ans, participent à Pékin Express pour souder davantage leurs liens alors que le divorce récent du couple parental a été une véritable épreuve pour la famille. Avec elles, les éclats de rire sont fréquents, mais les larmes pourraient aussi rapidement leur monter aux yeux.

Sabine et Loïc, le binôme d’inconnus

Que serait une saison de Pékin Express sans son binôme d’inconnus ? Comme à l’accoutumée, la production a choisi deux personnalités que tout semble opposer. Sabine, âgée de 50 ans, est professeure de musique classique, clarinettiste et chanteuse lyrique. Loïc, lui, fait de la restauration-livraison à son compte et ne rêve que d’une chose à 33 ans : percer dans le rap. Si l’on dit que la musique adoucit les mœurs, cela sera-t-il le cas avec ces deux-là ?