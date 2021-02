Anthony Colette dans « À prendre ou à laisser » en janvier 2021 — MAT NINAT STUDIO/C8

Pas de Danse avec les stars depuis plus d’un an sur TF1 ? Ce n’est visiblement pas un problème pour Anthony Colette, l’un des artistes professionnels les plus populaires de l’émission. Mis en sommeil en raison de la crise sanitaire, le programme n’a toujours pas de date de retour à l’antenne mais cela permet à ses participants de vaquer à d’autres occupations et de s’essayer à la comédie. Ainsi, Anthony Colette vient de poser ses valises à Sète pour le tournage de la série Demain Nous Appartient.

Le jeune danseur de 26 ans y interprétera le rôle d’Hadrien, le fils d’Alma (qui est la compagne de Samuel, si jamais vous n’avez pas suivi). Décrit comme un « bon vivant, positif et solaire » par TF1, ce nouveau personnage préfère les voyages aux études d’ingénieur qu’il a abandonnées au bout d’un mois, et a pris une année sabbatique pour faire le tour du monde. « Mais il a décidé d’écourter son voyage sans prévenir et débarque à Sète pour retrouver Alma, sa mère, dont il est très proche », prévient la chaîne dans un communiqué.

Un véritable visage de la chaîne

Ce n’est pas la première fois qu’Anthony Colette passe du parquet de Danse avec les stars aux studios de tournage. En octobre dernier, les téléspectateurs et téléspectatrices de TF1 avaient pu le découvrir dans un épisode de la série Alice Nevers.

Le danseur devient même peu à peu un véritable visage de la chaîne puisqu’il a récemment multiplié ses apparitions à l'antenne. Il a notamment participé à la campagne d’appel aux dons des Pièces jaunes au côté de Camille Combal et Brigitte Macron ainsi qu’à l’émission Stars à nu. Pour voir ses premiers pas dans Demain Nous Appartient, il faudra patienter jusqu’à la fin du mois d’avril.