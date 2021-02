Isabelle Balkany rend visite a son epoux Patrick Balkany a la prison de la Sante, alors que sa deuxieme demande de remise en liberte a ete refusee, a Paris, France, — ACau/SIPA

Une longue interview et une révélation. Isabelle Balkany, invitée de Touche pas à mon poste ! présentée par Cyril Hanouna ce jeudi soir, est revenue pendant une quarantaine de minutes sur sa condamnation et son avenir. Et à la fin, le présentateur vedette de C8 a annoncé l’arrivée de l’ancienne première adjointe à la mairie de Levallois dans la bande de chroniqueurs de l’émission hebdomadaire Balance ton post.

« J’ai une nécessité absolue, c’est de continuer à faire marcher les neurones, explique-t-elle. La retraite intellectuelle, pour moi, c’est insupportable ». Une occasion pour Cyril Hanouna de conclure : « Isabelle va être avec nous dans Balance ton post dans deux semaines ». Le compte Twitter de TPMP a publié cette séquence avec, en légende : « Isabelle Balkany rejoint l’équipe de Balance ton post tant que chroniqueuse ! #TPMP »

En mai dernier, Patrick et Isabelle Balkany ont été condamnés en appel respectivement à cinq et quatre ans de prison ferme pour blanchiment de fraude fiscale, sans incarcération immédiate du fait de leur état de santé. Ils ont formé un pourvoi en cassation contre cette dernière condamnation. Le couple va être prochainement placé sous bracelet électronique dans sa propriété de Giverny (Eure) afin de purger sa condamnation selon le parquet d’Évreux, ce vendredi.