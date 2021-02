LE BRIEF TELE Chaque semaine, « 20 Minutes » vous propose une sélection des programmes à ne pas manquer dans la semaine à venir à la télévision

Le Brief Télé : Que regarder du 1er au 7 mars ? — 20 Minutes

Remballez votre plus belle plume, leur cœur n’est pas à prendre. Mercredi, quatorze agriculteurs et agricultrices présenteront leur exploitation dans La ferme préférée des Français. Ne vous attendez pas à voir Karine Le Marchand débarquer mais plutôt Stéphane Bern puisque l’émission est diffusée sur France 3. Tout au long de la soirée, le public découvrira les résultats des votes recueillis entre le 26 janvier et le 12 février. Quelle région pourra se vanter d’accueillir sur son territoire la toute première ferme préférée des Français ?

Le lendemain, 6ter proposera la deuxième saison de Vous avez un colis. Si vous ne connaissez pas le concept de cette émission, il est très simple : cinq familles reçoivent chaque semaine une livraison surprise avec sept colis mystérieux. À l’intérieur, des objets du quotidien (un parachute à vélo, un tabouret en carton pliable) que les tribus vont tester, estimer, et peut-être adopter ! Mais pour cela, encore faut-il savoir comment s’en servir…

À quoi va ressembler le concert des Enfoirés cette année ? C’est probablement la question que se poseront des millions de personnes vendredi soir en se branchant sur TF1 pour découvrir le spectacle enregistré au mois de janvier à Lyon. Crise sanitaire oblige, pas de public dans les gradins pour applaudir les quarante artistes qui défileront sur la scène de la Halle Tony Garnier. Mais rassurez-vous, ce n’est pas pour autant que le show ne sera pas au rendez-vous.