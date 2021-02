Le Brief Télé : Que regarder du 22 au 28 février ? — 20 Minutes

Ils ne devraient pas être trop dépaysés. Lundi, Les Marseillais inaugurent la nouvelle saison de leur émission de téléréalité à Dubaï, ville dans laquelle bon nombre d’entre eux vivent déjà, à l’image de Jessica et Thibault Garcia ou Julien et Manon Tanti. Début janvier, la bande de fratés s’est réunie sous l’œil de Jessica Aidi, leur bookeuse, pour remplir des missions, profiter de leur villa de rêve mais aussi régler leurs problèmes. Car on est prévenus dès le début du premier épisode : « plus que jamais, la légendaire fraternité de la famille des Marseillais va se retrouver en danger. »

Le lendemain, M6 lance la nouvelle édition de Pékin Express, intitulée « Sur les pistes de la terre rouge ». Un périple pas comme les autres pour les huit binômes en compétition, rapatriés après seulement dix jours de tournage en Ouganda en raison de la crise sanitaire. Ce n’est qu’au mois de septembre que la course a pu reprendre avec une tout autre feuille de route. Alors que les candidats devaient initialement disputer la finale à Dubaï (tiens, tiens, encore elle), ils ont finalement traversé la Grèce et la Turquie avec Istanbul comme théâtre de leur ultime affrontement. Fabrice et Briac, emblématiques candidats de la saison 12, animeront quant à eux l’émission de deuxième partie de soirée.

Vendredi soir, TF1 veut voir ses téléspectateurs et téléspectatrices verser quelques larmes devant leur écran. La chaîne diffusera le premier numéro de Duos Mystères, son nouveau programme présenté par Alessandra Sublet. Si l’on ne dispose que de peu d’informations à propos de cette émission, on sait simplement qu’elle réunira, le temps d’un duo, deux artistes qui ne savent pas qui est avec eux sur scène. On nous promet que l'émotion sera au rendez-vous.