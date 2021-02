Philippe Bas dans la série — © CHRISTOPHE CHARZAT / TF1

Une page se tourne pour Profilage. Sur Instagram ce dimanche, l’acteur Philippe Bas, qui tient le rôle du commandant Rocher depuis la saison 3, a annoncé la fin de la série policière de TF1. « La page s’est tournée. C’était une très belle aventure qui m’a apporté bien plus que je ne l’aurais imaginé. Merci, merci, merci… À vous, à toutes les équipes, et à toutes celles et ceux qui ont fait cette aventure. À très vite », a-t-il écrit.

Au-delà de son personnage, c’est bel et bien toute la série qui touche à sa fin, comme l’a confirmé la chaîne au site de Télé Loisirs. De même, en commentaire de sa publication, Philippe Bas a précisé qu’il n’y aurait pas de 11e saison, pourtant prévue.

Une nouvelle série policière sur TF1 ?

Lancée en 2009 sur TF1, la série française tournait autour de trois psychologues spécialisés en criminologie, et leur travail avec la 3e division de la police judiciaire de Paris. Elle comptait dix saisons, dont la dernière en 2020 avait été marquée par l’arrivée remarquée de la chanteuse Shy’m. Mais comme le rapporte Allociné, les audiences de Profilages étaient en baisse. Malgré un démarrage à 5 millions de téléspectateurs, la saison 10 s’était achevée le 27 août devant 3,2 millions de fidèles.

Selon des informations de Télé Loisirs, TF1 préparerait actuellement une nouvelle série policière portée par Claire Keim et Lannick Gautry, réalisée par Fanny Robert et Sophie Lebarbier, les créatrices de Profilage.