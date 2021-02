À une autre époque, dans une autre vie, Greg Basso et Marjolaine en 2004 — BALTEL/SIPA

Il est de retour et il faut bien avouer qu’on ne s’y attendait pas. Greg Basso, plus connu sous le nom de « Greg le Millionnaire » en raison de sa participation à l’émission de TF1 diffusée en 2003, a annoncé qu’il reviendrait prochainement sur le petit écran dans le cadre de la prochaine saison des Vacances des Anges. « Je serai le porte-parole du propriétaire de la villa, mais aussi ses yeux et ses oreilles, et croyez-moi, je ne suis pas sûr que les Anges apprécieront toujours les décisions qu’il prendra », a-t-il fait savoir dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de l’émission.

Avec sa chemise blanche, ses lunettes de soleil sur le nez et sa coupe de cheveux qui n’a pas bougé depuis près de vingt ans, ce personnage emblématique de la téléréalité française a teasé les rebondissements de la nouvelle édition du programme. « Ce que je peux vous révéler, c’est que le tournage a commencé depuis quelques jours déjà, et que c’est déjà très très mouvementé dans la villa. »

Début janvier, le tournage de l’émission avait dû être annulé en raison d’une violente altercation dans un hôtel de Saint-Denis, à La Réunion. Ricardo et Nehuda, deux personnages emblématiques du programme, avaient été exclus à la suite de cette rixe, tout comme la nounou de leur enfant. Depuis, la production a plié bagage et a posé ses caméras en République Dominicaine. « Cette année, ça va être explosif », annonce Greg Basso à la fin de sa vidéo. On veut bien le croire.