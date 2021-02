Les Enfoirés sur la scène de la Halle Tony Garnier à Lyon — CHRISTOPHE CHEVALIN/TF1

Vous n’avez pas pris le temps de lire les pages « Télévision » de 20 Minutes cette semaine ?

Instant zapping, chiffres marquants, infos coulisses, on vous fait le récap de la semaine du 8 février 2021.

Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes et, surtout, son incroyable rédaction de la rubrique « Rétro » (composée d’une personne) scrute tout ce qu’il passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les ados se servent pour regarder YouTube… Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Il semblerait que les Français n’avaient pas envie de voir de la politique à la télévision cette semaine. Jeudi soir, un match opposait France 2 et C8 sur ce terrain-là. D’un côté, Vous avez la parole avec un débat opposant Marine Le Pen et Gérald Darmanin, et de l’autre, Balance ton post avec Jean-Luc Mélenchon en tête d’affiche d’une émission spéciale. Alors que l’on s’attendait à déclarer un vainqueur parmi ces deux programmes, ils ont en réalité fait match nul.

L’émission politique de France 2 est arrivée en quatrième position des audiences de la soirée avec 1,95 million de téléspectateurs et téléspectatrices devant leur écran, soit 8,6 % du public, un score très faible pour la chaîne publique. De son côté, C8 espérait probablement un « effet Jean-Luc Mélenchon » sur ses audiences, sans succès. Le numéro de Balance ton post qui lui a été consacré a rassemblé 709.000 personnes, pour une part d’audience de 2,9 %. Un chiffre en baisse de 100.000 fidèles par rapport à la semaine précédente.

L’instant zapping

TF1 a eu le nez creux ! Samedi dernier, la chaîne a profité de la diffusion du premier épisode de la nouvelle saison de The Voice pour dévoiler les bandes-annonces de ses futurs programmes phares. Parmi eux, Koh-Lanta. Le jeu d’aventure reviendra prochainement à l’antenne pour une toute nouvelle édition tournée en Polynésie Française.

Découvrez en exclusivité les premières images de la nouvelle saison de #KohLanta présentée par @DenisBrogniart prochainement @TF1 ! pic.twitter.com/9ZgtIKklzQ — TF1 Pro (@TF1Pro) February 7, 2021

Sur le teaser, impossible de déceler le visage des candidats, floutés soigneusement par la production. Pour l’heure, on sait simplement qu’ils sont au nombre de vingt et qu’ils devraient se battre en deux équipes, l’une jaune l’autre rouge, à en croire les premières images.

L’actu speakerine

Avant de passer aux infos « pop-corn », et si on faisait une pause vidéo pour regarder ce qui nous attend à la télé dès lundi ? Un programme bien chargé, vous le verrez !

Les infos « pop-corn »

Tourné au mois de janvier, le prochain spectacle des Enfoirés a désormais une date de diffusion. Il faudra se brancher à TF1 le vendredi 5 mars prochain à 21h05 pour découvrir Les Enfoirés à côté de vous, cette édition enregistrée sans public à Lyon. Kev Adams, Vianney, Alice Taglioni et Rébecca, la dernière gagnante de The Voice Kids, sont les petits nouveaux de la bande.

Elle passe de la scène aux plateaux de tournage. Nolwenn Leroy, qui avait annoncé faire une pause dans sa carrière il y a deux ans, est désormais de retour, à un endroit où on ne l’attendait pas. Cette semaine, France 3 a annoncé que la chanteuse ferait partie du casting d’un prochain épisode de Capitaine Marleau. Elle tournera jusqu’à fin février aux côtés de Bénabar, Pascale Arbillot et, bien évidemment, Corinne Masiero.

Le grand oral change de visage. Le concours d’éloquence de France 2 reviendra bel et bien pour une troisième édition cette année mais Laurent Ruquier n’en assurera plus la présentation. À sa place, le public pourra découvrir Leïla Kaddour, présentatrice du 13 Heures le week-end, selon les informations de Puremédias. Ce changement serait dû à l’emploi du temps trop chargé de Laurent Ruquier, occupé par la préparation et l’animation d’On est en direct, son talk-show du samedi soir.