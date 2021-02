LE BRIEF TELE Chaque semaine, « 20 Minutes » vous propose une sélection des programmes à ne pas manquer dans la semaine à venir à la télévision

Au lendemain de la Saint-Valentin, quoi de mieux que de regarder des gens qui veulent croire à nouveau en l’amour ? Célibataires depuis 85 à 1909 jours, voire en couple, les candidates et candidates de la sixième saison de La villa des coeurs brisés ont tous besoin de se reconstruire après une relation amoureuse tumultueuse. Pour les épauler, la love coach Lucie leur tendra l’oreille (et une boîte de mouchoirs) en compagnie de Yann Piette, qui prodiguera des conseils de séduction aux âmes en peine de l’émission de TFX.

Après la Corse sur TFX, direction la Martinique sur France 2 pour le retour de Tropiques Criminels. La chaîne publique lance la deuxième saison de sa série portée par Sonia Rolland et Béatrice de la Boulaye. Vrai succès l’an dernier avec 3,90 millions de fidèles au fil des épisodes, la fiction qui sent bon le soleil (mais aussi les meurtres et les secrets) revient pour huit épisodes inédits à partir de vendredi.

La semaine se terminera avec une autre nouveauté de France 2 en fin d’après-midi. Dimanche à 17h40, Michel Cymes lancera son nouveau talk-show intitulé Antidote. Dans les grandes lignes, l’émission promet de parler santé de façon décomplexée. Le médecin sera accompagné de quatre chroniqueurs : Cécile Djunga pour tester les remèdes de grand-mère, Farah Kesri pour intervenir sur les questions liées aux animaux, Major Mouvement en tant qu’expert du corps humain et Fabien Olicard pour décrypter les pouvoirs du cerveau.