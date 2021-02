Ce week-end de Saint-Valentin, Les Mystères de l’amour fête ses dix ans sur TMC. Hélène Rollès, elle, célèbre cette année sa trentième année passée dans le rôle de sa vie, celui d' Hélène Girard. De Premiers baisers aux Mystères…, en passant par Hélène et les garçons et Le Miracle de l’amour, elle a traversé les décennies au sein des productions AB. Un parfait prétexte pour que 20 Minutes la joigne jeudi par téléphone, le temps d’une pause dans son agenda de tournage.

Hélène Girard vous accompagne depuis trente ans, elle n’est pas trop encombrante au quotidien ?

Non, ça va. Je vis avec et je fais la différence entre Hélène Girard et moi, donc tout va bien pour moi de ce côté-là. Je n’ai pas de problème de dédoublement de personnalité (rires).

Quand vos fans vous parlent, vous avez l’impression qu’ils s’adressent à Hélène Rollès ou à Hélène Girard ?

C’est sûr que, comme je suis assez discrète, ils connaissent mieux Hélène Girard. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, donc je n’ai pas l’occasion d’échanger avec le public là-dessus. Je reçois régulièrement du courrier auquel je n’ai malheureusement pas toujours le temps de répondre. Les gens me parlent un peu de tout, comme à l’époque [d’Hélène et les garçons]. Il y en a qui se confient, d’autres qui demandent des autographes ou me disent qu’ils m’aiment. C’est toujours bienveillant et gentil. J’ai la chance de les voir quand je fais des concerts ou, parfois, quand je fais des émissions pour la télévision et qu’ils attendent devant les studios. Il y en a certains que je connais, et que je reconnais, depuis longtemps.

Jouer dans « Les Mystères de l’amour », ça vous enthousiasme toujours autant ? Vous n’avez pas envie d’arrêter ?

Arrêter, reprendre, arrêter, reprendre, j’ai fait ça régulièrement. Là, j’ai repris dans Les Mystères de l’amour il y a une dizaine d’années et j’en suis très contente. On se marre beaucoup. Le jour où je ne prendrai plus de plaisir, j’arrêterai, comme je l’ai toujours fait.

Sur une année, le tournage de la série vous accapare beaucoup de temps ?

C’est quasiment du plein-temps. On tourne de fin août à mi-juillet, depuis dix ans. En tant que comédiens, on n’est pas sur le plateau tous les jours, mais le tournage, c’est quasiment tous les jours.

Que faites vous pendant votre temps libre ?

Je consacre mon temps à ma vie privée, mais vous savez que je n’en parle jamais. Je m’occupe de moi et de ma famille. Côté loisirs, ce que j’aime par dessus tout, c’est le jardin. Ça et les animaux, ça a toujours été ma passion.

Vous regardez des séries ?

Non, je ne regarde pas trop la télévision. En fait, chez moi, elle fonctionne mal donc c’est assez pénible (rires). Avec les enfants, on regarde des films. Mais pas d’émissions.

Il paraît que vous avez un projet d’album ?

Oui, cela faisait cinq ans que je n’avais rien sorti. Les fans étaient en demande et j’avais envie de refaire un album. Je suis en train de travailler dessus avec Jean-Luc [Azoulay], qui écrit les paroles – je n’ai rien écrit sur ce disque, je n’ai pas eu le temps - et Gérard [Salesses]. Ce seront des chansons d’amour, d’amitié, avec une tonalité country comme d’habitude. Ça va être du pur Hélène.

Côté télé, il a régulièrement été question de votre éventuelle participation à « Danse avec les stars »…

Ils m’ont demandé deux fois​, je voulais bien le faire. Après, ils m’ont dit qu’ils ne voulaient plus donc j’ai laissé tomber. Je ne vais pas non plus les supplier de faire l’émission.

Et « Mask Singer », ça pourrait vous tenter ?

On me l’a proposé mais non, je n’ai pas envie. Je fais vraiment les choses que j’aime, je n’ai pas envie de faire des trucs qui ne me touchent pas.