Fabien Olicard, Cécile Djunga, Michel Cymes, Farah Kesri et Major Mouvement forment l'équipe de l'émission Antidote. — Nathalie GUYON-FTV

France 2 lancera Antidote, un talk-show sur le thème de la santé, le 21 février à 17 h 40. Cette nouvelle émission hebdomadaire et dominicale sera présentée par Michel Cymes, annonce la chaîne ce lundi. Thierry Lhermitte en tant que parrain de la Fondation pour la recherche médicale (FRM)​, en sera le premier invité.

Le médecin et présentateur sera entouré de plusieurs chroniqueurs et chroniqueuses : la vétérinaire Farah Kesri, le mentaliste Fabien Olicard, Major Mouvement et Cécile Djunga présentés respectivement dans le communiqué comme « le kiné 2.0 » et « la testeuse tout terrain ».

Expériences, jeux et reportages

L’objectif d’Antidote sera de répondre aux questions liées à la santé et de remédier aux idées reçues dans ce domaine sur « un ton léger ». Parmi les questions citées en exemple : « Le chocolat rend-il plus intelligent ? », « Les femmes sont-elles plus résistantes à la douleur que les hommes ? », « La peur nous fait-elle perdre nos moyens intellectuels ? »…

Des expériences, des jeux, des reportages rythmeront cette émission qui est l’une des nouveautés de mi-saisons annoncées par France 2. Elle permettra à Michel Cymes de retrouver son rôle d’animateur après l’arrêt de Ça ne sortira pas d’ici l’an passé.