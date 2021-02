Cyril Hanouna dans « Touche pas à mon poste » — C8/Mat Ninat

Vous n’avez pas pris le temps de lire les pages « Télévision » de 20 Minutes cette semaine ?

Instant zapping, chiffres marquants, infos coulisses, on vous fait le récap de la semaine du 1er février 2021.

Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes et, surtout, son incroyable rédaction de la rubrique « Rétro » (composée d’une personne) scrute tout ce qu’il passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les ados se servent pour regarder YouTube… Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Quand Jean Castex et Nagui unissent leurs forces, même les Avengers ne pourraient rien faire contre eux. Jeudi, le Premier ministre prenait la parole lors de sa désormais presque traditionnelle conférence de presse hebdomadaire. France 2 a diffusé son discours jusqu’à 19 heures puis a laissé Nagui et ses pros du karaoké prendre la relève pour N’oubliez pas les paroles. Boostée par la prise de parole gouvernementale, l’émission a réuni 4,83 millions de personnes. S’il ne s’agit pas d’un record historique (établi à 4,99 millions de téléspectateurs et téléspectatrices), le jeu de Nagui a tout de même gagné 600.000 curieux par rapport à la veille.

L’instant zapping

Mardi, Touche pas à mon poste recevait Thierry Olive, figure incontournable de L’amour est dans le pré. Sur le plateau, l’agriculteur a pris la parole dans le cadre d’un débat sur la dangerosité de la notoriété pour raconter qu’il avait été menacé de mort par l’un de ses voisins, une hache à la main. Mais la façon dont Thierry Olive a conté son récit a visiblement beaucoup amusé l’équipe du talk-show, prise d’un fou rire.

« Thierry, comme d’habitude tu nous fais rire parce que comme tu racontes, c’est vrai que c’est exceptionnel », lance alors Cyril Hanouna dans une tentative d’excuses. « C’est quand même exceptionnel d’avoir une hache devant soi », lui rétorque l’agriculteur. Après trois minutes d’une séquence somme toute embarrassante ( à voir ici), l’animateur reprend les choses en main mais des dizaines de téléspectateurs et téléspectatrices ont entre-temps dénoncé le comportement de l’équipe de l’émission sur les réseaux sociaux.

L’actu speakerine

Avant de passer aux infos « pop-corn », et si on faisait une pause vidéo pour regarder ce qui nous attend à la télé dès ce samedi ? Un programme bien chargé, vous le verrez !

Les infos « pop-corn »

Elle fait partie de nos émissions préférées de 2020 et devrait être de retour sur le petit écran prochainement. Mercredi, M6 a lancé un appel à candidatures pour la deuxième saison de Qui veut être mon associé ?, a annoncé La Lettre de l’audiovisuel. L’avenir de l’émission présentée par Julien Courbet était pourtant loin d’être tout tracé avec seulement 1,6 million de fidèles en moyenne au fil des six épisodes. Nul doute que la crise sanitaire et son impact sur les entreprises ont poussé la décision de relancer l’émission dont le but est d’aider des sociétés innovantes à trouver des financements auprès de cinq investisseurs.

On vous en parlait lorsque nous vous racontions les coulisses du tournage de Sam en janvier dernier et c’est désormais officiel. Après avoir dépeint la vie de sa prof de français un peu rock’n’roll pendant cinq ans, la série de TF1 a décidé de faire prendre l’air à son héroïne en opérant de grands changements à l’occasion de la saison 6. « C’est dans un petit village rural que notre citadine va faire l’effet d’une tornade et retrouver ainsi un second souffle. Nouveaux décors, nouvelle école, nouveaux personnages, nouveaux enjeux… », promet la chaîne dans un communiqué. Le tournage débutera à la mi-avril.

Si jamais vous avez une dent contre Stéphane Rotenberg, on vous conseille d’éviter de vous brancher à M6 dans les prochaines semaines. L’animateur animera Top Chef tous les mercredis à partir du 10 février puis, deux semaines plus tard, c’est un autre programme emblématique de la chaîne qu’il présentera : Pékin Express. Le premier épisode de la nouvelle édition intitulée « Sur les pistes de la Terre Rouge » sera à découvrir dès le mardi 23 février et emmènera les huit binômes en Ouganda.