Le brief télé : Que regarder du 8 au 14 février 2021 ? — 20 Minutes

Faites chauffer les télécommandes ! Alors que L’amour est dans le pré et The Voice revenaient sur nos écrans la semaine dernière, on continue dans la même dynamique dans les prochains jours avec le retour d’une autre émission emblématique du PAF : Top Chef. Pour sa douzième saison, le concours de cuisine proposé par M6 emmènera les quinze candidats jusqu’au bout de leurs forces grâce à des challenges toujours plus démesurés à partir de mercredi.

La veille, W9 lancera elle aussi un nouveau programme, diffusé le temps d’une soirée seulement. Avec Escape, la chaîne se lance dans la fiction originale en mettant en scène cinq personnages, tout guillerets à l’idée de commencer une partie d’escape game. Mais voilà que les éléments vont commencer à se déchaîner et les dilemmes qui s’offriront à eux les pousseront dans leurs retranchements. Lannick Gautry, Barbara Cabrita, David Mora, Johann Dionnet et Astrid Roos composent le casting de cet unitaire.

Juste avant le week-end, Alessandra Sublet et Chris Marques présenteront quant à eux le deuxième numéro de Stars à nu. Après les hommes, six personnalités féminines fouleront la scène du Lido pour mettre en lumière le cancer du sein et les autres cancers gynécologiques. Au programme : des cours de danse, des séances de développement de la sensualité et des défis sportifs auxquels seront confrontées Maëva Coucke, Lola Dubini, Anaïs Grangerac, Linda Hardy, Nathalie Marquay et Inès Vandamme.