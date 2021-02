#SOUTIEN Denis Brogniart, l’animateur de « Koh-Lanta », et quatre aventuriers et aventurières s’engagent à courir pour soutenir la recherche contre le cancer, en mémoire de Bertrand-Kamal

Bertrand-Kamal au moment de son départ de « Koh-Lanta » — Capture d'écran/TF1

Vous vous souvenez sans doute de Bertrand-Kamal Loudrhiri. Aventurier de la dernière saison de Koh-Lanta, il est mort en septembre dernier, d’un cancer. Pour lui rendre encore un hommage, et faire en sorte que sa mort aide d’autres personnes, l’animateur du jeu de TF1, Denis Brogniart, et quatre aventuriers et aventurières, Coumba, Claude, Dorian et Mathieu, ont tracé un itinéraire de course dans les rues de Paris, qui servira à alimenter des dons à un fonds dédié à la recherche sur le cancer du pancréas.

« Ensemble, avec vos dons et avec leurs jambes, dessinez cette empreinte dans Paris ! », enjoint un communiqué de la production, qui explique que pour chaque don fait au fonds pour Bertrand-Kamal, ils s’engagent à courir un certain nombre de mètres de ce parcours.

#pourbertrandkamal

Si vous donnez 5 euros, ils et elles courront 50m, 10 euros, 100m, 50 euros, 500m, 100 euros, 1 km, et ainsi de suite. Avec comme objectif 42 kms de course chacun et chacune, soit 4.200 euros de dons par tête.

La course aura lieu le samedi 6 février à 9h et les dons peuvent être effectués sur le site de la Fondation Arc pour la recherche sur le cancer. Et si vous souhaitez partager cette initiative sur les réseaux sociaux, sachez que le hashtag est #pourbertrandkamal.