WINNER Le remake de la série « This is Us » a rassemblé près de 5 millions de personnes

Marilou Berry et Marc Riso — JEAN-PHILIPPE BALTEL / AUTHENTIC PROD/TF1

Je te promets sur TF1, adaptation française de la série This is Us, a pris la tête des audiences de la soirée du lundi 2 février 2021. La première session de cette série portée par Hugo Becker, Camille Lou, Narcisse Mame, Marilou Berry et Guillaume Labbé a rassemblé en moyenne jusqu’à 23h05 près de 5 millions de téléspectateurs et spectatrices, selon Ozap. Soit 22,2 % de part de marché auprès des individus âgés de 4 ans et plus.

Cette fiction montre un couple de parents, Paul et Florence, qui attendent la naissance de leurs triplés. Tandis que des années plus tard, Mathis, un trader heureux, a retrouvé son père biologique. Il est aussi très proche de sa sœur et de son frère, Maud et Michaël, l’une étant une jeune femme en surpoids qui essaie de maigrir et l’autre un footballeur à l’OM dont la carrière s’arrête brutalement.

En face, sur M6, les portraits de la saison 16 de L’Amour est dans le pré ont rassemblé près de 3 millions de personnes, tandis que la fiction inédite La Petite Femelle sur France 2 prend la troisième place du podium.