Le brief télé : Que regarder du 1er au 7 janvier ? — 20 Minutes

Les grandes émissions de télé qui suscitent toujours l’engouement après dix ou quinze ans d’antenne, ça devient rare. Vous imaginez donc que lorsque deux d’entre elles débarquent à quelques jours d’intervalle, ça crée l’événement. Ce sera le cas à partir du lundi 1er février avec la diffusion des premiers portraits de la saison 16 de L’amour est dans le pré sur M6. Durant cette soirée, nous ferons la connaissance de six agriculteurs et agricultrices sur les douze qui participent à cette édition.

Samedi soir, un autre lancement de taille est à noter dans vos agendas de férus du petit écran. Sur TF1, Nikos Aliagas donne le coup d’envoi de la dixième saison de The Voice. Installés sur le banc des coachs, on retrouve Amel Bent et Marc Lavoine, ainsi que Florent Pagny que l’on n’avait pas vu dans l’émission depuis deux ans, et Vianney dans le rôle du petit nouveau.

Enfin, on évoquera la diffusion des deux premiers épisodes de Je te promets, l’adaptation française de This is us à la sauce TF1. Une bonne surprise dans laquelle Hugo Becker, Camille Lou, Narcisse Mame, Marilou Berry et Guillaume Labbé se donnent la réplique. Que vous ayez vu la version américaine ou non, aurez-vous la curiosité de voir le résultat ?