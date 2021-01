Une salle de cinéma vide (illustration) — MEIGNEUX/SIPA

Une chaîne éphémère pour faire vivre la culture ! Alors que tous les lieux culturels sont fermés en raison de la crise sanitaire, France Télévisions a annoncé ce vendredi le lancement début février d’une chaîne entièrement dédiée à la culture, baptisée Culturebox, tout comme l’offre numérique culturelle du groupe audiovisuel public. Disponible sur la plateforme france.tv, Culturebox, prête à démarrer le 1er février, n’attend plus que le feu vert du CSA pour l’attribution d’un canal sur la TNT.

« J’espère sur le canal 19 libéré suite à l’arrêt de France Ô », a glissé Delphine Ernotte au Figaro. Culturebox cessera dès la réouverture des salles de spectacle, assure la patronne du groupe public. Créée en dix jours, la grille des programmes de Culturebox n’est pas encore totalement finalisée, mais on a déjà une idée de ce que la chaîne va proposer.

Un spectacle vivant tous les soirs

Culturebox, diffusé 24h/24 et 7j/7sans publicité, pour un coût estimé à cinq millions d’euros assumé intégralement par France Télévisions, va proposer un spectacle vivant tous les soirs. « Chaque soirée sera consacrée à un art différent : vous aurez de l’opéra, puis le lendemain de la musique urbaine, il y aura du théâtre, du ballet », a détaillé Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions ce mardi au micro de Culture Médias ce mardi. « On est en train de monter des captations qui seront vraiment dédiées : l’idée, c’est que tous les samedis il y ait un concert, qui soit vraiment dédié et lié à Culturebox. Il faut qu’il y ait au moins un inédit par semaine, si ce n’est pas deux », poursuit Michel Field, le directeur du pôle culture du groupe, sur France Info.

La chaîne proposera aussi des avant-premières « de spectacles de théâtre ou d’opéra qui étaient destinés à une diffusion prochaine sur les chaînes linéaires », poursuit Michel Field.

Des émissions culturelles en journée

Les après-midi de l’antenne seront consacrés à des rediffusions de spectacles, de magazines et d’émissions culturelles de France Télévisions comme La Grande librairie, le Grand échiquier, Symphonissime ou Prodiges. « Une journée de Culturebox, c’est assez marrant de la penser, c’est une grille de télé inversée, c’est-à-dire qu’on va mettre en prime time ce que d’habitude on met plutôt un peu tard le soir. Ce qui d’habitude fait le plus d’audience va être mis dans la journée », explique Michel Field, le directeur du pôle culture du groupe à nos confrères de France Info.

Une émission quotidienne, animée par Daphné Bürki et Raphaël Yem

Culturebox va lancer une émission quotidienne, intitulée Culturebox l’émission, animée par Daphné Bürki et Raphaël Yem et diffusée de 19h à 21h. Les animateurs « inviteront tous les artistes directement en plateau pour discuter, pour faire du live, pour présenter leurs créations pendant le confinement, etc. », précise Stéphane Sitbon-Gomez.