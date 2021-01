Stéphane Bern et Laurence Boccolini, animateurs de Eurovision France, c'est vous qui décidez! A gauche, de haut en bas : Barbara Pravi, Andriamad et Casanova. — Alexia Abakar / Andriamad/ Casanova / Darius Salimi - FTV

Eurovision France, c’est vous qui décidez ! est diffusée samedi, à 21h05 sur France 2.

Cette émission a pour objectif de désigner l’artiste et la chanson qui représenteront la France à l’Eurovision 2021 en mai.

Parmi les douze chansons en lice, 20 Minutes mise sur celles de Barbara Pravi, Andriamad et Casanova.

Samedi soir, à l’issue d’Eurovision France, c’est vous qui décidez !, présenté par Stéphane Bern et Laurence Boccolini, on saura quelle chanson défendra les chances tricolores à l' Eurovision en mai prochain. Les douze morceaux en lice seront défendus sur le plateau de France 2, dès 21h05, par huit artistes solo, trois duos et un trio. Si tous ont leurs atouts, 20 Minutes a sélectionné cinq performances à suivre de près…

« Voilà »

« Ecoutez-moi, moi la chanteuse à demi… » Dès l’entame de sa chanson, Barbara Pravi, capte l’attention du public. Au fur et à mesure du texte de Voilà, l’artiste de 27 ans confie sa vulnérabilité, tout en incarnant avec intensité ses trois minutes sur scène. Certains établissent une comparaison avec Piaf ou Brel : une référence qui n’empêche pas la chanteuse de laisser émaner sa modernité. Elle joue la carte de l’émotion, de l’élégance, de l'authenticité, de la chanson française incandescente. Les réactions du public étranger sur YouTube et sur les blogs spécialisés sont très majoritairement dithyrambiques.

« Alléluia »

Avec Alléluia, le duo Andriamad ne se fait pas prier pour nous faire voyager. Kévin, 32 ans, et Cécile, 27 ans, ont été bercés de musique dite « du monde » et cela se ressent sur leur chanson « électro tropicale » dont le rythme saisit l’auditoire dès les première notes. Leur hymne au cosmopolitisme, célébrant l’ouverture aux autres cultures en se déclarant « people of the world », citoyen du monde, fait écho à la dimension internationale et fédératrice de l’Eurovision. Ce morceau bénéficie d’une belle popularité auprès du public étranger.

« Tutti »

Une chanson enjouée, un chanteur au physique agréable et une expérience de candidat dans The Voice. Casanova a plusieurs points commun avec Amir, qui a offert à la France son meilleur classement récent à l’Eurovision avec J’ai cherché en 2016. L’artiste originaire de l’île de Beauté aimerait faire résonner le refrain en langue corse de Tutti sur la scène internationale. Une « corsitude » qui a porté chance à Patrick Fiori au concours en 1993 (il avait fini quatrième en chantant Mama Corsica) et beaucoup moins à Amaury Vassili (quinzième avec Sognu en 2011).

« On a mangé le soleil »

On a mangé le soleil est une chanson oxymore, si le rythme est enjoué et festif, le texte trempe sa plume dans la plaie de la surconsommation (« On a mangé le ciel, et on a encore la dalle, alors on va manger la Lune »). Le chanteur Céphaz, 27 ans, lui, rayonne sur scène. Révélé cet été par Depuis toi, qui a pas mal tourné en radio, il n’a sans doute pas fini de faire parler de lui.

« Maeva »

Le trio Amui a de quoi se démarquer. Ken Carlter, Eva Ariitai et Vaheana, bien connus du public polynésien, feront entendre un refrain en thaïtien avec la chanson Maeva, dont le titre signifie « bienvenue ». Ce joyeux morceau est calibré comme un tube de l’été, à l’instar d’Allez Ola Olé, avec lequel Jessy Matador a représenté la France à l’Eurovision en 2010. Il avait fini 12e avant que son titre cartonne en Allemagne, en Grèce et en Norvège, entre autres. D’ailleurs, Eurovision ou pas, les trois artistes sont bien décidés à aller chercher le succès estival.