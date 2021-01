Xavier Dupont de Ligonnès et les membres de sa famille. — AFP / Police judiciaire

Un anniversaire macabre. Le 21 avril marquera les dix ans de la découverte des cadavres des cinq membres de la famille Dupont de Ligonnès enterrés sous la terrasse de la maison familiale à Nantes. Dix ans plus tard, le principal suspect, Xavier Dupont de Ligonnès, n’a jamais été retrouvé. Est-il toujours en cavale ou s’est-il suicidé ? L’affaire déchaîne les passions et les émissions, enquêtes et fictions sur ce fait divers battent des records d’audience.

Invité de l’émission Culture Médias, Marc-Olivier Fogiel, directeur général de la chaîne d’information en continu BFMTV, interrogée sur le succès de la première série documentaire de la chaîne info, diffusée en novembre dernier et consacrée à l’affaire Jonathann Daval, a annoncé : « On va en réaliser d’autres. La prochaine qui est en préparation est sur Xavier Dupont de Ligonnès. » Le patron de BFMTV n’a pas donné davantage de détails sur le format.