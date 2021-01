SERIE « This Sceptred Isle », réalisée par Michael Winterbottom, comptera cinq épisodes

Kenneth Branagh incarnera Boris Johnson (à dr.) dans la série This Sceptred Isle. — Vianney Le Caer/Leon Neal-AP/SIPA

Si, ces derniers mois, les séries américaines ont intégré le Covid-19 dans leurs intrigues, c’est le Royaume-Uni qui livrera la première série sur la pandémie de coronavirus. This Sceptred Isle, en préparation pour la chaîne Sky, comptera cinq épisodes.



Elle sera réalisée par le cinéaste Michael Winterbottom, qui en signera le scénario avec Tim Shipman, journaliste politique au Sunday Times. Cette fiction sera centrée sur les premiers mois de la pandémie.

A l’antenne en 2022

« C’est un moment où le pays s’est rassemblé pour battre un ennemi invisible. Un moment où les gens ont été plus que jamais conscients de l’importance de la communauté, déclare le réalisateur, cité par Variety. Notre série fera s’entrecroiser de nombreuses histoires vraies, de celle du Premier ministre Boris Johnson à celles des travailleurs en première ligne dans tout le pays, et chroniquera les actions des scientifiques, docteurs, aides à domicile et preneurs de décision afin de nous protéger du virus. »

Pour le moment, la majorité du casting n’a pas été révélée. Cependant, on sait que Kenneth Branagh se glissera dans le costume de Boris Johnson, qui avait lui-même été hospitalisé après avoir été contaminé par le coronavirus. La série n’est quant à elle pas attendue à l’antenne avant l’automne 2022.

Avec 95.981 décès recensés samedi matin, le Royaume-Uni est, après les Etats-Unis, le Brésil, l’Inde et le Mexique, le pays comptant le plus de morts du Covid-19.