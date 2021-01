Cyril Féraud a fait ses adieux à « Personne n'y avait pensé » — © EndemolShine France/Thomas Vollaire

Vous n’avez pas pris le temps de lire les pages « Télévision » de 20 Minutes cette semaine ?

Instant zapping, chiffres marquants, infos coulisses, on vous fait le récap de la semaine du 18 janvier 2021.

Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes et, surtout, son incroyable rédaction de la rubrique « Rétro » (composée d’une personne) scrute tout ce qu’il passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les ados se servent pour regarder YouTube… Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

300.000 personnes, ce n’est pas grand-chose à l’échelle de la télévision. Et ce n’était certainement pas assez pour M6 qui a décidé de déprogrammer Mon Incroyable Famille, son émission lancée le 4 janvier et donc disparue de l’antenne seulement deux semaines plus tard à cause de ces scores d’audiences. La chaîne espérait probablement renouveler le succès de Familles nombreuses : leur vie en XXL sur TF1 mais n’a pas su trouver son public. Il faut toutefois reconnaître qu’en étant diffusée entre 16h et 17h30, l’horaire n’était pas idéal pour rassembler petits et grands…

L’instant zapping

Décidément, la cruauté du monde du petit écran s’abat sur bon nombre de programmes cette semaine. Ce vendredi, une autre émission a fait ses adieux à ses fidèles, cette fois-ci sur France 3 : Personne n’y avait pensé. « Vous amuser, vous divertir, vous apprendre des choses chaque jour avec le sourire a été un vrai plaisir », a lancé Cyril Féraud au moment de rendre l’antenne.

Que d’émotions pour la dernière de #PNYAP... 😢❤️

Merci à tous pour votre fidélité et d’avoir joué avec nous chaque jour pendant 3 ans 🙏🏼✨ @PNYAP_Officiel @France3tv pic.twitter.com/LYbvZWXrCh — Cyril Féraud (@cyrilferaud) January 22, 2021

Le jeu présenté par Cyril Féraud depuis 2011, d’abord diffusé une fois par semaine puis tous les jours depuis trois ans, va laisser sa place au 18.30 dès lundi, une nouvelle tranche d’info déclinée en treize éditions régionales proposée avant le 19/20.

L’actu speakerine

Avant de passer aux infos « pop-corn », et si on faisait une pause vidéo pour regarder ce qui nous attend à la télé dès ce samedi ? Un programme bien chargé, vous le verrez !

Les infos « pop-corn »

Ça tourne du côté de TF1. Dès le 12 février, la chaîne lancera, avec Beaubourg Fiction, le premier clap d’un nouveau téléfilm dont les caméras se poseront à Amsterdam et en région parisienne. L’histoire est celle de Morgane (interprétée par Lucie Fagedet, nouvelle star de Skam France), une jeune étudiante de 19 ans qui débarque dans la capitale hollandaise pour devenir la nounou de deux enfants au sein d’une famille française. Le souci, c’est qu’elle apprend que la précédente fille au pair a disparu dans d’étranges circonstances… Marine Delterme (Alice Nevers) et Marc Lavoine seront les deux têtes d’affiche de cette fiction.

Retour au direct pour Julien Courbet ! Depuis le mois de novembre, M6 diffuse Ça peut vous arriver, l’émission qu’il anime en simultané sur RTL. Mais quelle ne fut pas la surprise des téléspectateurs et téléspectatrices ce lundi lorsqu’ils ont découvert, à 10h05, un best-of de la précédente émission de radio, et non pas leur programme en direct. Une façon, selon Julien Courbet, de « couper tous les écrans et clips qui sont très nombreux ». Visiblement, le test n’aura pas été très concluant puisque le public a retrouvé le simultané avec la radio dès vendredi.

Si on vous dit Hollyoaks, ça vous parle ? Non ? C’est pourtant l’une des séries les plus populaires outre-Manche puisqu’elle existe depuis 1995 ! Diffusée sur Channel 4, la fiction quotidienne compte plus de 5.500 épisodes et sera proposée en France, sur TF1 Séries Films, dès le lundi 8 février à 12h50. Rassurez-vous, la chaîne ne va pas commencer par le tout premier épisode mais avec le 5329e, diffusé le 30 décembre 2019 en Grande-Bretagne.