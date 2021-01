Le Brief Télé : Que regarder du 25 au 31 janvier ? — 20 Minutes

Comment va-t-on terminer le mois de janvier ? Probablement avec un thé entre les mains et un plaid sur les genoux, mais aussi devant un bon programme télé. Alors que février va démarrer sur les chapeaux de roues (oui, on aime le teasing), les prochains jours nous réservent aussi de belles surprises et un grand événement à ne pas rater.

Il y a quatre mois, 20 Minutes se rendait sur le tournage du téléfilm Les Sandales Blanches, dans lequel Amel Bent interprète la mezzo-soprano Malika Bellaribi. Lundi, on pourra découvrir le résultat à l’antenne de France 2. Sur la même chaîne, on restera dans la thématique de la chanson samedi avec le concours Eurovision France : C’est vous qui décidez, qui nous donnera le nom de celui ou celle ou ceux qui nous représenteront lors de la prochaine édition de la compétition à Rotterdam au mois de mai.

Entre-temps, peut-être aurez-vous eu la curiosité de vous brancher sur M6 mardi soir devant Legacy, le nouveau film de Yann Arthus-Bertrand. Dévoilé dix ans après Home, le long-métrage dresse le bilan des conséquences des activités humaines sur la planète.