« CELEBRATING AMERICA » Une émission spéciale et musicale de 90 minutes en lieu et place des habituelles festivités autour de de l'investiture du nouveau président

L'acteur Tom Hanks — PictureLux / Starface

En raison de la crise sanitaire et des mesures de sécurité prises à la suite de l'assaut du Capitole, il n’y aura pas ce mercredi les habituelles festivités autour de la cérémonie d'investiture de Joe Biden. A la place, une émission spéciale sera diffusée en simultané sur toutes les grandes chaînes américaines, ainsi que sur les réseaux sociaux.

Rassembler la nation pour mieux guérir et reconstruire

Intitulée Celebrating America, elle durera 90 minutes et sera présentée par nul autre que l’acteur star Tom Hanks. Les producteurs évoquent un show qui « présentera la résilience, l’héroïsme et l’engagement du peuple américain à se rassembler en tant que nation pour mieux guérir et reconstruire ».

Plusieurs invités musicaux se succéderont comme Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovato ou Ant Clemons. On parle également de Bruce Springsteen, John Legend, les Foo Fighters et Lady Gaga, qui a interprété avant l’hymne américain sur les marches du Capitole. « Je suis restée sans voix quand ils m’ont demandé de chanter », a écrit Demi Lovato sur Instagram. Pour Ant Clemons, « c’est un rêve devenu réalité ».

Ant Clemons interprétera la chanson Better Days en duo avec Justin Timberlake. « Notre façon d’encourager, à notre petit niveau, tout le monde à garder espoir », a commenté ce dernier.