Elodie Condemi a publié son premier livre intitulé « Les folies d'Elodie ». — Marie ETCHEGOYEN/M6

Le 30 décembre, Elodie Condemi remportait la 9e saison du Meilleur Pâtissier sur M6.

Depuis, cette Alsacienne de 32 ans a vu son « livre sortir dans les librairies ».

Pour la suite, elle est un peu dans le flou pour le moment. Mais cela passera par des voyages mais aussi le maintien de sa pizzeria à Aspach, pas très loin de Mulhouse.

Ces jours-ci, c'était brioche feuilletée ou galette des rois. Demain ? Elodie Condemi ne le sait pas encore. Ce n'est pas trop son genre de se prendre la tête et de trop planifier sa vie. « Je travaille au feeling, ça dépend de comment je me sens et de ce dont j'ai envie. Ce sera peut-être du chocolat ! », s'amuse la dernière gagnante de l'émission Le Meilleur Pâtissier sur M6.

Son succès, officiel puisque le tournage avait lieu l'été dernier, remonte à maintenant près d'un mois. Le 30 décembre, elle avait battu en finale la benjamine de la saison, Margaux, grâce à un dernier gâteau sur le thème d'Alice au pays des merveilles. Que s'est-il passé depuis ? « Mon livre est sorti dans les librairies », répond la native de Mulhouse âgée de 32 ans. « C'est à la fois un plaisir et une grande fierté d'avoir publié un ouvrage avec des recettes qui me représentent », ajoute-t-elle, sans vouloir en dire davantage sur son écriture.

« Je me laisse porter par le vent »

L'Alsacienne semble déjà être passée à autre chose et rêve surtout d'ailleurs. De ses prochains voyages, elle qui avait visité seule il y a quelques années « toute l'Asie du Sud-Est en partant de l'Australie et en passant par l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, le Cambodge ou Bali ». Sur cette dernière île, la globe-trotteuse au « vingt-deux pays traversés » s'était même transformée un temps en « monitrice de plongée ».

Aujourd'hui, Elodie Condemi a hâte de repartir, avec son compagnon et sa petite fille. « C'est une source de bonheur, ça permet de s'ouvrir à d'autres cultures. J'ai deux, trois pistes pour la prochaine destination, ça pourrait être à Dubaï comme à Marrakech », indique-t-elle, assez floue, autant que sur le reste de ses projets. « Je me laisse porter par le vent. Rien n'est prévu, qui vivra verra », résume la jeune femme, saluée pour son audace dans Le Meilleur Pâtissier.

En finale, Elodie Condemi avait réalisé un gâteau sur le thème d'Alice au pays des Merveilles. - Marie ETCHEGOYEN/M6

Seule certitude à ce jour, elle ne se voit pas fermer sa pizzeria située à Aspach, à quelques kilomètres d'Altkirch dans le Haut-Rhin. « Je continue mes pizzas. Pour moi, l'essentiel est de prendre du plaisir dans ce que je fais », explique encore l'entrepreneuse, qui avait réalisé ses premières Margherita dans le « garage de [ses] parents » avant donc d'ouvrir son propre établlissement « il y a sept ans ».

Pourrait-on bientôt y déguster quelques desserts également ? « Je veux différencier mes gâteaux de la pizzeria », annonce Elodie Condemi , qui ne se voit pas non plus se lancer dans une pâtisserie « à structure fixe ». L'heure est à ne pas s'ajouter d'autres contraintes. Plutôt d'autres plaisirs, comme participer de nouveau à des émissions. « Pourquoi pas, je suis ouverte à toute proposition ! », lance elodi.lmp9, son pseudo sur Instagram où elle compte plus de 67.000 abonnés. « Une petite communauté s'est créée. Je prends du temps pour répondre aux gens, j'adore partager avec eux ». Quelques bonnes recettes. Peut-être mêmes son plus grand raté, les madeleines. « Je n'arrive jamais à avoir des bosses dessus mais ce n'est pas grave, elles sont originales ! »