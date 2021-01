Joe Biden, le 7 janvier 2020. — AFP

A midi mercredi (18 heures, heure de Paris), Joe Biden prêtera serment et deviendra le 46e président des Etats-Unis. C’est une journée marathon qui attend le successeur de Donald Trump et que le monde entier suivra à la télévision.

Les chaînes d’information en continu françaises sont sur le pont pour vous faire vivre l’évènement en temps réel. Dès 12h30, BFM TV suivra le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche, puis à partir de 16 heures, Thomas Misrachi, Pauline Simonet et Igor Sahiri interviendront en direct de Washington, avec également plusieurs spécialistes des Etats-Unis en plateau : Anna Cabana, Philippe Corbé, Sylvie Matelly, Melissa Bell…

Une journée fil rouge sur CNews

De 22 à 1 heure du matin, Maxime Switek prendra le relais pour une soirée spéciale, entouré de toujours plus d’experts : Ulysse Gosset, François Durpaire, Patrick Sauce, Géraldine Woessner et Jean-Bernard Cadier, en duplex de Washington.

Egalement à l’heure américaine, CNews propose une journée fil rouge tout au long de ses différentes tranches info, de Midi News avec Sonia Mabrouk à Soir Info avec Julien Pasquet en passant par Laurence Ferrari et Pascal Praud. Avec également Harold Hyman, le spécialiste maison des Etats-Unis, les envoyés spéciaux à Washington Elisabeth Guédel, Nelly Daynac et Sami Sfaxi, ainsi que nombre d’invités et habitués de la chaîne : Charlotte d’Ornellas, Gérard Carreyrou, Philippe Bilger, Laurent Joffrin, Yvan Rioufol…

De Washington à Paris

LCI s’est levée tôt et propose depuis 6 heures du matin une journée spéciale investiture avec une rédaction délocalisée à quelques mètres de la Maison-Blanche, et en plateau les journalistes Julien Arnaud, Bénédicte Le Chatelier et David Pujadas. Ils seront épaulés du bureau de TF1 à Washington, d’envoyés spéciaux et de consultants. Sur la chaîne Franceinfo, l’ancien correspondant de Radio France aux Etats-Unis, Frédéric Carbonne, prendra le pouls des Etats-Unis à quelques heures de l’investiture dans le 12/14, puis Nicolas Teillard assurera une édition spéciale de 17 à 20 heures dans un bureau en face de la Maison-Blanche, avec Claude Guibal à ses côtés et plusieurs reportages et entretiens au programme.

Les Informés de 20 heures de Jean-François Achilli puis la tranche 21/00 heures de Julien Langlet seront également consacrés à ce passage de pouvoir historique. Toutes les chaînes prévoient de diffuser en direct le serment puis le discours présidentiel de Joe Biden à partir de 18 heures.