Pierre-Yves, témoin d'«Opération renaissance» sur M6, lors de son interview avec Karine Le Marchand — Camille HOBAKET / M6

Le concept même de l’émission de Karine Le Marchand, Opération renaissance sur M6, avait provoqué le malaise, et confirmation après deux numéros, que les téléspectateurs et spectatrices n’y adhèrent pas non plus. En effet, le programme n’a réuni que 1,71 million de personnes lundi soir pour une part de marché de 7,5 %. C’est 100.000 de moins que la semaine dernière pour le lancement, et c’est surtout seulement le cinquième score de la soirée. M6 a ainsi été battue par TF1 et sa série française Sam (4,5 millions de téléspectateurs, 20,5 % de PDA), France 2 et la série britannique The Bay (2,55 millions et 11 % de PDA), France 3 et Secrets d’histoire (1,95 million et 8,7 % de PDA), et même W9 avec le film La Chute de Londres (1,93 million et 8,3 % de PDA).

Opération renaissance est talonnée par le film d’Arte, La Baule-les-Pins de Diane Kurys avec Nathalie Baye et Jean-Pierre Bacri. Un film programmé avant l'annonce du décès du comédien. Il a réuni 1,63 million de cinéphiles, pour 6,8 % de part d’audience.