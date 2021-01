Les couples de «Scènes de ménages» (M6). — GROUPE CONCEPT

Et de six ! Scènes de ménages, la série préférée des Français et Françaises en 2020, s’apprête à accueillir un nouveau couple, le sixième donc. Il ne prend pas la place d’un couple existant, comme Leslie et Léo avaient remplacé Marion et Cédric en 2018, à la suite du départ de leurs interprètes Audrey Lamy et de Loup-Denis Elion. Ce couple sera « une extension naturelle », confie le producteur Alain Kappauf au micro d’Europe 1, comme le rapporte le site puremedias. Il s’agit de donner une meilleure représentation de la France.

Et donc accueillir – enfin – un couple de même sexe ? La question se pose, à juste titre, à chaque nouveau couple, mais M6 botte toujours en touche. Même Valérie Karsenti, qui incarne Liliane, «espère que ça viendra». C’est donc la bonne ? Inutile de s’emballer. « On ne va pas être prisonnier de cela, commente le producteur toujours chez Europe 1. Pour nous, le propos de départ, c’est le conflit dans le couple. C’est vraiment le ressort de la série. »