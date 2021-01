SOLIDARITE Une quarantaine d’artistes participera, début février, à cette émission spéciale visant à récolter des dons et à accompagner le lancement de la tombola solidaire du Secours populaire

La journaliste et animatrice Daphné Bürki. — GUYON Nathalie

Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Thomas Dutronc, Jane Birkin, Léna Situations, Catherine Ringer, Izia Higelin, Michel Jonasz, Joeystarr, Julien Doré, Clara Luciani… Une quarantaine de stars seront au rendez-vous de Secours Pop, la grande soirée, une émission spéciale, diffusée en direct du Cirque d’hiver (Paris 11e), au profit du Secours populaire, diffusée sur France 2 début février.

Ce prime sera présenté par l’une des bénévoles de l’association : Daphné Bürki. C’est elle qui a proposé le projet, qu’elle espère pérenniser tant qu’il sera nécessaire, à la chaîne. « Il y aura beaucoup de comédie, de la musique qui fait du bien, et ce sera l’occasion de montrer l’univers du Secours populaire, comment un euro peut changer les choses », annonce-t-elle.

Duos et trios inédits

Cette « grande soirée » vise à récolter des dons et à donner le coup d’envoi de la « tombola solidaire » de l’association. De nombreux artistes se sont mobilisés pour les lots : Florence Foresti a ainsi confié son célèbre « avion de Barbie » dédicacé, Charlotte Gainsbourg propose quant à elle une visite guidée de la maison de son père…

Côté divertissement, Secours Pop, la grande soirée, s’articulera autour de sketches et de duos ou trios inédits. Entre autres exemples, Vanessa Paradis et M reprendront Besoin d’amour de France Gall, Louane et Camélia Jordana interpréteront Week-end à Rome d’Etienne Daho… Cet événement est important pour le Secours populaire qui, indique sa directrice des relations publiques Malika Tabti, a aidé « 1.270.000 personnes depuis le début de la crise sanitaire ». Elle précise que « 45 % de ces bénéficiaires n’étaient pas connus jusque-là par l’association ».