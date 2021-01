Sofia Essaïdi dans « La Promesse » — © Marie Etchegoyen/SORTILEGES PRODUCTIONS/TF1/LES GENS/RTBF (Télévision Belge)

Vous n’avez pas pris le temps de lire les pages « Télévision » de 20 Minutes cette semaine ?

Instant zapping, chiffres marquants, infos coulisses, on vous fait le récap de la semaine du 11 janvier 2021.

Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes et, surtout, son incroyable rédaction de la rubrique « Rétro » (composée d’une personne) scrute tout ce qu’il passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les ados se servent pour regarder YouTube…

Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

On préfère vous prévenir tout de suite : vous allez voir des millions défiler. Probablement pas sur votre compte en banque (désolé) mais dans les lignes qui suivent puisqu’on va parler de La Promesse. La série portée par Sofia Essaïdi et lancée par TF1 la semaine dernière a cartonné avec 7,11 millions de téléspectateurs en moyenne pour les deux premiers épisodes. Il s’agissait alors du meilleur lancement pour une série française depuis 2015 sur la chaîne.

Une semaine plus tard, les chiffres du replay sont tout aussi fous. 856.000 Français ont regardé le premier épisode en rattrapage pour un total de 8,31 millions de visionnages. Le score du deuxième épisode est même supérieur au premier sur MYTF1 : 1,13 million de personnes l’ont regardé en replay, soit 7,88 millions de lectures dans l’ensemble. On vous l’avait dit, ça fait beaucoup de millions.

L’instant zapping

Menacé de mort à cause d’un lapsus. Jeudi, sur le plateau de L’Equipe du soir, le chroniqueur Giovanni Castaldi a évoqué le match PSG-OM du 7 février prochain mais sa langue a fourché. « Quand on voit un PSG-OMerde… », a-t-il lancé avant de demander immédiatement pardon. Le journaliste a gentiment été chambré par ses collègues en studio mais l’ambiance était bien différente sur les réseaux sociaux où certains internautes l’ont accusé de l’avoir fait exprès. « J’ai fourché et à aucun moment mon intention n’a été d’insulter le club. Il faut arrêter cette folie et la parano ! Rien ne justifie les menaces de mort », a réagi Giovanni Castaldi sur son compte Twitter.

Bienvenue au PMU du coin... pic.twitter.com/KsMni35qLB — Vibrons Foot (@VibronsFoot) January 14, 2021

L’actu speakerine

Avant de passer aux infos « pop-corn », et si on faisait une pause vidéo pour regarder ce qui nous attend à la télé dès ce samedi ? Un programme bien chargé, vous le verrez !

Les infos « pop-corn »

Pour les amoureux des chiffres, en voilà un dernier pour la route : 92.831 €. Il s’agit de la cagnotte remportée par Quentin, le champion actuel des 12 Coups de midi en devinant qui se cachait derrière l’étoile mystérieuse de jeudi dernier (pour info, c’était Bénabar). Le candidat a alors remporté cette incroyable somme qui fait partie des plus grosses mises en jeu depuis dix ans.

Il y a tout juste un an, quinze personnalités décidaient de tomber le haut et le bas pour faire passer un message en faveur du dépistage des cancers dans Stars à nu sur TF1. L’expérience sera renouvelée cette année avec treize autres célébrités. Vendredi 5 février, on découvrira le show des hommes : Camille Lacourt, Christophe Beaugrand, Cartman, Laurent Maistret, Vincent Desagnat, Gil Alma et Jeanfi Janssens. Puis ce sera au tour des femmes : Maeva Coucke, Nathalie Marquay-Pernaut, Linda Hardy, Inès Vandamme, Anaïs Grangerac et Lola Dubini.

Comment leur dire adieu ? La réponse pourrait être « en regardant à nouveau toutes leurs péripéties. » En octobre dernier, France 2 diffusait les derniers épisodes des héros de Dix Pour Cent. Mais pour celles et ceux qui n’auraient pas eu le temps de tout voir, Salto met à disposition les quatre saisons de la série sur Salto. Ça fera une bonne raison de se mettre sur son 31 à partir de 18 heures après le couvre-feu.